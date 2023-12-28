國家金融監督資管司：利用險資優勢　減少資本大進大出令市場波動

據內地金融監理總局「三定」方案，國家金融監督管理總局資管司為機構改革後新設立的內設部門，工作包括承擔信託公司、理財公司、保險資產管理公司的非現場監控、風險分析及監理評估等工作，依風險監理需要進行現場調查，採取監理措施，進行個案風險處置。



資管司最新發文，指要充分利用保險資金長期投資、穩健投資特點，為實體企業發展提供長期資本、耐心資本，助力實體企業轉型升級，同時減少資金大進大出對資本市場造成波動，是該司設立以來，首次公開發表文章。



設立以來首次公開發表文章

文章稱，在繼續運用好傳統監管手段的同時，注重加強監管數字化建設，提升對各類資管產品之間的穿透水平，防止監管套利和隱匿風險。

文章認為，應重點抓好資管產品流動性風險管理和操作風險管理，加快推進淨值化管理，及時計提撥備，關鍵是要對底層資產虧損根據履職情況判斷是否需確認預計負債。

資管司指出，因與銀行信貸不同，信託、理財和保險資管主要從事表外業務，「受人之託、代人理財」，本身並不直接承擔底層資產的信用風險和市場風險。因此要有效防控風險。

資管司：依法合規地發展銀行理財

在持續優化監管手段方面，資管司表示，還將統籌非現場監管和現場檢查、現場調查，發揮各自優勢，全面掌握機構經營情況和風險情況。統籌發展與安全，通過下發監管指引、發布年度監管工作要點、窗口指導等多種方式，引導資管機構在更好服務實體經濟的同時，實現自身高質量發展，同時穩妥處置存量風險。

另外，要發揮好信託投融資機制靈活的特點，鼓勵發展知識產權信託，為不同階段的科技創新企業提供有效資金支持；運用信託財產獨立和財富傳承等功能，大力發展資產服務信託，尤其是家族、家庭信託，有效滿足人民群眾財富管理需求。

資管司表示，亦要依法合規地發展銀行理財，提升理財公司投研能力和品牌公信力，進一步豐富養老金融產品供給，踐行普惠金融理念。

文章又指，抓住當前有利時機，堅持市場化法治化原則，堅決打破剛性兌付，加大高風險機構處置力度。把握好時度效，從穩定大局的角度出發，充分考慮機構和市場的承受能力，有計劃、分步驟開展風險處置，切實防範處置風險的風險。