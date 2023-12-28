蘋果兩款AppleWatch涉侵權爭議　准許恢復銷售股價未見回升

美國上訴法院於周三下令暫停實施對蘋果公司（Apple）最新款智能手表（Apple Watch Series 9和Ultra 2）的銷售禁令。公司表示，當日恢復門店銷售，而官網銷售會在美國時間周四恢復。消息曝光後，蘋果周三股價收報195.15美元，跌0.052%。



Apple Watch涉侵權

今年10月美國國際貿易委員會（ITC）認定，蘋果Apple Watch產品因為侵犯美國加州醫療設備製造商Masimo公司測量血氧飽和度的相關專利權，因此發布禁售令。因此，蘋果公司首先在12月21日停止新款智慧手表的線上銷售，再於24日平安夜停止門市銷售。然而蘋果並未放棄，於26日已上訴尋求推翻ITC的裁決。

Masimo公司稱，測量血氧飽和度功能是他們發明，更稱蘋果挖其多名技術人員，以竊取脈搏血氧監測技術。蘋果隨後否認竊取技術，反指Masimo抄襲蘋果的設計。

新款Apple Watch Series 9和Ultra 2在美國時間於周三恢復門店銷售，官網銷售則會在周四恢復（Reuters）

蘋果：透過更新軟件緩和專利問題

對此，蘋果表示已為Apple Watch開發了更新版軟件，並認為更新軟件後能可緩和專利問題。而蘋果公司已向美國海關提交更新版設計方案，並表示政府將在1月12日就批准還是拒絕這些改動做出決定。

蘋果上年度靠Apple Watch賺進大約180億美元的營收。