恒指午後跌約60點　小米挫5%　蔚小理逆市造好｜持續更新

隔晚美股收市個別發展，臨近年結，累積升勢有所回軟。至於港股，兩日累彈703點，今日迎來2023年最後一個交易日。



【13：12】恒指跌62點

恒指午後跌62點，報16981點。科指跌0.64%，報3739點。

吉利（0175）升近2%，報8.59元，該公司董事長李書福表示，今年銷量按年增加兩成以上。

阿里巴巴（9988）跌0.79%，騰訊（0700）跌0.61%，美團（3690）升0.06%，小米（1810）跌逾5%。

蔚小理造好，蔚來 （9866）升逾2% ，小鵬汽車 （9868） 升逾3%，理想汽車 （2015） 升逾1%。另外，恒大汽車 （0708） 逆市升近兩成，報0.51元。

【12：00】恒指半日跌76點

恒指半日跌76點，報16966點，成交399.4億元。科指跌0.8%，報3733點。

內地股市半日向好，上證半日升0.3%，深證升0.5%，創業板指升0.3%。

阿里巴巴（9988）跌0.79%，騰訊（0700）跌1.02%，美團（3690）跌0.12%，小米（1810）跌5.77%。

蔚小理造好，蔚來 （9866）升2% ，小鵬汽車 （9868） 升逾2%，理想汽車 （2015） 升0.76%。另外，恒大汽車 （0708） 逆市升近兩成，報0.51元。

【10：00】恒指跌30點

恒指跌30點，報17013點；科指跌0.1%，報3760點。

小米（1810）首輛車型「小米SU7」初次亮相，股價今早受壓，最低見過15.64元，現仍跌近4%，報15.66元。

蔚小理造好，其中蔚來 （9866）升近2% ，小鵬汽車 （9868） 升逾3%，理想汽車 （2015） 升逾1%。

【09：20】恒指高開22點

恒指高開22點，報17066點；科指升0.4%，報3778點。

阿里巴巴（9988）升0.2%，騰訊（0700）升0.68%，美團（3690）升2%，小米（1810）升0.49%。

蔚來（9866）、小鵬（9868）升逾2%，吉利（0175）升0.59%，理想汽車（2015）升0.28%。