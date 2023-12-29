港股年結日收升3點　今年累瀉近14%　李寧、碧服、美團差絕藍籌股

隔晚美股收市個別發展，臨近年結，累積升勢有所回軟。至於港股，兩日累彈703點，今日迎來2023年最後一個交易日。



【16：10】恒指收升3點 全年瀉近3000點

恒指升3點，收報17047點，成交751.7億元。科指微升0.01%，報3764點。

阿里巴巴（9988）跌0.33%，騰訊（0700）升0.2%，美團（3690）跌0.55%，小米（1810）跌逾4%，藥明生物（2269）升逾2%。

三大中資電訊股向上，中電信 （0728） 升逾2%，中移動 （0941）、聯通 （0762） 升逾1%。

蔚小理造好，蔚來 （9866）升逾3% ，小鵬汽車 （9868） 升逾4%，理想汽車 （2015） 升近2%。另外，恒大汽車 （0708） 逆市升近兩成，報0.51元。

全年計，恒指今年累跌2734點或13.82%，連跌4年，為史上最長跌浪。

2023年首5個跌幅最大的藍籌股，依次為李寧(2331)、碧桂園服務(6098)、美團(3690)、中升控股(0881)及藥明生物(2269)。

至於最佳表現的5隻藍籌股，依次為理想汽車(2015)、聯想集團(0992)、中石油(0857)、中海油(0883)及小米集團(1810)，

【15:24】滬指全年挫近4%

2023最後一個交易日，滬深股市先行「收爐」，滬指收報2974.93點，全年跌3.7%，連續第二年下跌，更是2018年以來首次未能企穩3,000點收市。

另外，深成指收報9524.69點，全年跌約13.5%；創業板指報1891.37點，跌近19.4%。

【13：12】恒指跌62點

恒指午後跌62點，報16981點。科指跌0.64%，報3739點。

吉利（0175）升近2%，報8.59元，該公司董事長李書福表示，今年銷量按年增加兩成以上。

阿里巴巴（9988）跌0.79%，騰訊（0700）跌0.61%，美團（3690）升0.06%，小米（1810）跌逾5%。

蔚小理造好，蔚來 （9866）升逾2% ，小鵬汽車 （9868） 升逾3%，理想汽車 （2015） 升逾1%。另外，恒大汽車 （0708） 逆市升近兩成，報0.51元。

【12：00】恒指半日跌76點

恒指半日跌76點，報16966點，成交399.4億元。科指跌0.8%，報3733點。

內地股市半日向好，上證半日升0.3%，深證升0.5%，創業板指升0.3%。

阿里巴巴（9988）跌0.79%，騰訊（0700）跌1.02%，美團（3690）跌0.12%，小米（1810）跌5.77%。

蔚小理造好，蔚來 （9866）升2% ，小鵬汽車 （9868） 升逾2%，理想汽車 （2015） 升0.76%。另外，恒大汽車 （0708） 逆市升近兩成，報0.51元。

【10：00】恒指跌30點

恒指跌30點，報17013點；科指跌0.1%，報3760點。

小米（1810）首輛車型「小米SU7」初次亮相，股價今早受壓，最低見過15.64元，現仍跌近4%，報15.66元。

蔚小理造好，其中蔚來 （9866）升近2% ，小鵬汽車 （9868） 升逾3%，理想汽車 （2015） 升逾1%。

【09：20】恒指高開22點

恒指高開22點，報17066點；科指升0.4%，報3778點。

阿里巴巴（9988）升0.2%，騰訊（0700）升0.68%，美團（3690）升2%，小米（1810）升0.49%。

蔚來（9866）、小鵬（9868）升逾2%，吉利（0175）升0.59%，理想汽車（2015）升0.28%。