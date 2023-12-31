國際市場形勢大好 中港股市斯人獨憔悴｜伽羅華
今年印日台美等地股市相繼創新高，但港股卻表現差勁，全年跌13.8%，可能是回報最差的主要市場，預計明年仍凶多吉少。現在內地資金少來港炒股，港樓更是沽多過買，所以要吸引他們投資移民香港，難度極大，反而海外投資形勢一片大好，中資放眼海外市場已經是大勢所趨。
總結一下今年各地股市表現，納指全年升44.2%，跑贏全球股市，就日股升28.2%，台股升26.8%，標指升24.6%，印股升19%，連受俄烏戰事困擾的歐股都升12.64%，中港股市各類指數全線報跌，跌幅介乎3.7至19.4%間，若計入美匯因素，排名大致不變，但美股和日股升幅稍為微降。綜合來説，只要基金經理不沾手中港股市，回報一成以上應該綽綽有餘。
據金融八卦人士透露，內地南方基金今年在港業務表現亮麗，基金銷售成績僅次恒生、貝萊德、東英之後排行第四，明年將擴充在港人手，這令人嘖嘖稱奇，有那些投資如此好世界？原來南方香港旗下日股基金大賣，中國政府雖然在核處理水與日本不咬弦，但內地資金看好日股，認為明年負利率時代結束，日圓將爆升，日股亦受惠，聰明錢沒有所謂政治正確，有錢賺的市場就會躍躍欲試。
南方香港業績亮麗 皆因日股基金大賣
今年A股表現低迷，與港股猶如難兄難弟，上半年大部分內地股票基金錄得負回報，在頭13家大基金中，僅有三家的為正數，其中南方基金規模增長7.5%，排名第二，僅次於廣發基金的10.26%。基金規模變量來自兩部分，一是新錢流入，二是回報，這兩部分有相輔相承作用，若回報表現佳，自然吸引新錢流入；當基金規模壯大，資源充足，也能夠吸納優質的管理團隊，為投資者作出合理的資產配置。
內地基金表現哀鴻遍野，中央苦思良策而不果。為打擊金融「做空」、「唱空」、「掏空」和「看空」等「四大皆空者」，國安部威嚇要引導輿論唱響「經濟光明論」，此舉令人不解，若經濟可以唱好唱衰，還需要有金融部門制定政策和監管業界？全部歸宣傳部門處理便可。再者，引導輿論本是宣傳部門的工作，國安部大談金融安全，防民之口，甚於防川，就算不唱衰，但在需求收縮和預期轉弱下，經濟活動依然低迷，看看A股低處未見低，便可見只准唱好不容唱衰，是很難提振市場信心。
中國領導人鍾情於政策口號，有些加添文字後，與原來意思剛好相反，例如中共前領導人鄧小平提出的「改革開放」是真改革開放，但加了「深化」二字在前，卻是處處設限，並非將改革開放落到實處，又如落實與完善一國兩制有何不同？前者是真正落實，後者完善卻有走回頭路的意思。
實事求是社論惹來軒然大波
在中共政策文獻中，用詞遣字非常考究，兼且博大精深。過去三年使用最多是「穩」字，所謂「穩字當頭，穩中求進」，已故總理李克強曾提過「六穩六保」措施，以至近期經濟數據都以「穩中向好」來形容，這個穩字其實反映經濟並不穩，但債務沉重，不能大水漫灌，只能穩住經濟不要惡化便算過關。
除了「穩」字被濫用外，「實事求是」也是領導人最愛順手拈來，有誰說自己不是實事求是，但真正做起來卻是兩碼子的事。
本月25日，中國具有影響力的《財新周刊》便刊登題為《重溫實事求是思想路線》的社論，文章大量引述中共前領導人鄧小平關於改革開放説過的「實事求是」，也引用中共總書記習近平的講話「歷史反覆證明，堅持實事求是，就能興黨興國；違背實事求是，就會誤黨誤國。」然而，這篇文章很快被下架，顯然財新社論刺中當權者的痛點。
財新的敢言作風令它不見容於主流，在2021年中國最新版信息稿源「白名單」中被政府除名，就是政府不推薦財新內容，故其他白名單媒體也不敢引用，但它的影響力卻高踞中國財媒水平的尖端，今次財新社論在海外造成很大震撼，暫時未知財新會否關停整改。
中越「共同體」各自表述 意義天與地
在外交方面，兩個「共同體」有關詞匯亦惹來軒然大波。話說處身於中美大國夾縫中的越南，一直走竹子外交路線，對中美皆不得罪，希望左右逢源，為本國謀取最大利益。
近月越南分別與美日提升至「全面戰略夥伴關係」，全面戰略夥伴關係涉及國防安全領域，基於中越就南海水域紛爭未息，中菲在南海仁愛礁爭議升級，這令中國有迫切需要與越南修好關係，本月中習近平急訪河內，雙方雖然達成一些合作成果，亦各自向外發布聯合聲明，但聲明各自表述不同版本，中方在其聲明引用「命運共同體」一詞，而越方改為「共享未來共同體」，兩者意思差天共地。
「命運共同體」有抗衡西方普世價值的含意，受到不願得罪歐美的中立國家所迴避，同樣印度亦抗拒以金磚組織平台來抗衡西方，在金磚會議後公告亦刻意淡化對西方敵意，其後印尼拒絕接受金磚邀請入會，亦是擔心平台被用作反西方，所以接納「命運共同體」概念的國家寥寥無幾。
中印爭做全球南方共主
從抱團取暖的角度看，團結全球南方（Global South）是沿襲老毛時代第三世界的思路，但印度似乎在成為全球南方的共主較中國更有優勢，中國在推進「一帶一路」上，已分別在斯里蘭卡及緬甸已經踫上大釘子，前者因債台高築，政治上向印度及日本漸漸傾斜，後者軍事戰亂更是一團糟，導致中國借緬甸繞過馬六甲的運路遲遲未能實現。
不過，最令人尷尬的反而是阿根廷的出爾反爾，位處美國後花園的阿根廷與中國簽訂了「一帶一路」協議，也是金磚招攬入會的國家之一，由於阿根廷擁有豐富資源，中阿貿易互補性強，故此中國一直寄望阿根廷是人民幣國際化的試驗場之一。然而，當新總統米萊（Javier Milei）上台，卻全盤推翻與中國的合作，無論是「一帶一路」或是人民幣國際化，對中國都是一項巨大挫折。
【財經專欄】大盤漫談．伽羅華
資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。
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