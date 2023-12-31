國際市場形勢大好　中港股市斯人獨憔悴｜伽羅華

今年印日台美等地股市相繼創新高，但港股卻表現差勁，全年跌13.8%，可能是回報最差的主要市場，預計明年仍凶多吉少。現在內地資金少來港炒股，港樓更是沽多過買，所以要吸引他們投資移民香港，難度極大，反而海外投資形勢一片大好，中資放眼海外市場已經是大勢所趨。

總結一下今年各地股市表現，納指全年升44.2%，跑贏全球股市，就日股升28.2%，台股升26.8%，標指升24.6%，印股升19%，連受俄烏戰事困擾的歐股都升12.64%，中港股市各類指數全線報跌，跌幅介乎3.7至19.4%間，若計入美匯因素，排名大致不變，但美股和日股升幅稍為微降。綜合來説，只要基金經理不沾手中港股市，回報一成以上應該綽綽有餘。

據金融八卦人士透露，內地南方基金今年在港業務表現亮麗，基金銷售成績僅次恒生、貝萊德、東英之後排行第四，明年將擴充在港人手，這令人嘖嘖稱奇，有那些投資如此好世界？原來南方香港旗下日股基金大賣，中國政府雖然在核處理水與日本不咬弦，但內地資金看好日股，認為明年負利率時代結束，日圓將爆升，日股亦受惠，聰明錢沒有所謂政治正確，有錢賺的市場就會躍躍欲試。

地資金看好日股，認為明年負利率時代結束，日圓將爆升，日股亦受惠。﹙資料圖片﹚

南方香港業績亮麗 皆因日股基金大賣

今年A股表現低迷，與港股猶如難兄難弟，上半年大部分內地股票基金錄得負回報，在頭13家大基金中，僅有三家的為正數，其中南方基金規模增長7.5%，排名第二，僅次於廣發基金的10.26%。基金規模變量來自兩部分，一是新錢流入，二是回報，這兩部分有相輔相承作用，若回報表現佳，自然吸引新錢流入；當基金規模壯大，資源充足，也能夠吸納優質的管理團隊，為投資者作出合理的資產配置。

內地基金表現哀鴻遍野，中央苦思良策而不果。為打擊金融「做空」、「唱空」、「掏空」和「看空」等「四大皆空者」，國安部威嚇要引導輿論唱響「經濟光明論」，此舉令人不解，若經濟可以唱好唱衰，還需要有金融部門制定政策和監管業界？全部歸宣傳部門處理便可。再者，引導輿論本是宣傳部門的工作，國安部大談金融安全，防民之口，甚於防川，就算不唱衰，但在需求收縮和預期轉弱下，經濟活動依然低迷，看看A股低處未見低，便可見只准唱好不容唱衰，是很難提振市場信心。

中國領導人鍾情於政策口號，有些加添文字後，與原來意思剛好相反，例如中共前領導人鄧小平提出的「改革開放」是真改革開放，但加了「深化」二字在前，卻是處處設限，並非將改革開放落到實處，又如落實與完善一國兩制有何不同？前者是真正落實，後者完善卻有走回頭路的意思。

實事求是社論惹來軒然大波

在中共政策文獻中，用詞遣字非常考究，兼且博大精深。過去三年使用最多是「穩」字，所謂「穩字當頭，穩中求進」，已故總理李克強曾提過「六穩六保」措施，以至近期經濟數據都以「穩中向好」來形容，這個穩字其實反映經濟並不穩，但債務沉重，不能大水漫灌，只能穩住經濟不要惡化便算過關。

除了「穩」字被濫用外，「實事求是」也是領導人最愛順手拈來，有誰說自己不是實事求是，但真正做起來卻是兩碼子的事。

本月25日，中國具有影響力的《財新周刊》便刊登題為《重溫實事求是思想路線》的社論，文章大量引述中共前領導人鄧小平關於改革開放説過的「實事求是」，也引用中共總書記習近平的講話「歷史反覆證明，堅持實事求是，就能興黨興國；違背實事求是，就會誤黨誤國。」然而，這篇文章很快被下架，顯然財新社論刺中當權者的痛點。

財新的敢言作風令它不見容於主流，在2021年中國最新版信息稿源「白名單」中被政府除名，就是政府不推薦財新內容，故其他白名單媒體也不敢引用，但它的影響力卻高踞中國財媒水平的尖端，今次財新社論在海外造成很大震撼，暫時未知財新會否關停整改。

中越關係：2023年12月13日當地時間12月13日下午，在結束對越南進行國事訪問即將啟程回國之際，中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛同越共中央總書記阮富仲和夫人吳氏敏話別。（新華社）

中越「共同體」各自表述 意義天與地

在外交方面，兩個「共同體」有關詞匯亦惹來軒然大波。話說處身於中美大國夾縫中的越南，一直走竹子外交路線，對中美皆不得罪，希望左右逢源，為本國謀取最大利益。

近月越南分別與美日提升至「全面戰略夥伴關係」，全面戰略夥伴關係涉及國防安全領域，基於中越就南海水域紛爭未息，中菲在南海仁愛礁爭議升級，這令中國有迫切需要與越南修好關係，本月中習近平急訪河內，雙方雖然達成一些合作成果，亦各自向外發布聯合聲明，但聲明各自表述不同版本，中方在其聲明引用「命運共同體」一詞，而越方改為「共享未來共同體」，兩者意思差天共地。

「命運共同體」有抗衡西方普世價值的含意，受到不願得罪歐美的中立國家所迴避，同樣印度亦抗拒以金磚組織平台來抗衡西方，在金磚會議後公告亦刻意淡化對西方敵意，其後印尼拒絕接受金磚邀請入會，亦是擔心平台被用作反西方，所以接納「命運共同體」概念的國家寥寥無幾。

中印爭做全球南方共主

從抱團取暖的角度看，團結全球南方（Global South）是沿襲老毛時代第三世界的思路，但印度似乎在成為全球南方的共主較中國更有優勢，中國在推進「一帶一路」上，已分別在斯里蘭卡及緬甸已經踫上大釘子，前者因債台高築，政治上向印度及日本漸漸傾斜，後者軍事戰亂更是一團糟，導致中國借緬甸繞過馬六甲的運路遲遲未能實現。

不過，最令人尷尬的反而是阿根廷的出爾反爾，位處美國後花園的阿根廷與中國簽訂了「一帶一路」協議，也是金磚招攬入會的國家之一，由於阿根廷擁有豐富資源，中阿貿易互補性強，故此中國一直寄望阿根廷是人民幣國際化的試驗場之一。然而，當新總統米萊（Javier Milei）上台，卻全盤推翻與中國的合作，無論是「一帶一路」或是人民幣國際化，對中國都是一項巨大挫折。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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