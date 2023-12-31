2023年應驗「狡兔三窟」　呢類雙重概念股逆市跑出｜鄭昆侖

港股在12月29日完成了2023年全年的交易，因此現時可以就全年的港股市場表現作出定論。近日坊間所指出的是恒生指數呈現4年連跌的記錄。只不過，2020年的格局是先進行大跌之後出現V型大反彈，因此恒生指數的「大熊市」嚴格上應該是2021年2月19日見了大頂（30,644點）之後才算是真正開始。至於2023年，恒生指數由19,781.4點下跌至17,046.4點，跌幅達13.9%。如果計入期內股息收入的話，那應追踪恒生指數的盈富基金則錄得10.5%的負回報。

通關利好因素退卻後，恒指自2月份起開啟「瀉藥Mode」

1月20日(兔年前的最後一個交易日)恒指一度回升至22,044點的水平。如果考慮到2022年10月月底恒生指數低見14,597點的因素，那麼在2023年1月中至2月中當市場氣氛忽然趨樂觀亦是可以理解。

只不過，在2022年10月底幾乎大多數人一致看淡港股，同一班人在2023年1至2月份忽然變成「大好友」，這肯定不是甚麼的好兆頭。在1月22日踏入兔年新年，筆者當時便指出這是一隻「古惑兔」，投資者需要明白「狡兔三窟」的道理。

兔年仍有1個多月便結束，但是到目前為止2023年的兔年似乎「慘過」西曆的2023年。1月20日至12月29日期間，恒指由22,044點挫至17,046點，跌幅高達22.7%。

同期，重磅股騰訊（0700）由391.8港元跌至293.6港元。即使計入2.4港元的股息，負回報仍多達24.5%。至於西曆的2023年，騰訊的負回報亦不過是6.7%。這亦表明，在1月底因為中港兩地通關利好因素而「高追」港股重磅股的投資者，應該已經「損手爛腳」。

除了通關後中港兩地的消費力（包括區內買樓的能耐）不似預期之外，香港平均息口水平偏高也是一個問題。

主打「內循環概念」的李寧（2331），股價在2023年由67.75港元挫至20.9港元水平。﹙資料圖片﹚

中國內地消費力降級，也拖累了主打「內循環概念」的李寧（2331）。在2023年，李寧的股價由67.75港元挫至20.9港元水平。即使計入0.902港元的股息收入，負回報仍多達67.9%。

收息兼外圍概念因素，部份藍籌股仍然錄得不俗的表現

正如筆者很早便指出了狡兔三窟的含意，因此如果在投資方面作出了資產類別以及地域方面的分散投資，那麼在2023年的回報不會太差的。

舉例說，只需要實行很躺平的「做定存收息」做法，已經可以做到4至5%的正回報。

即使是港股市場，一些涉收息兼外圍概念因素的股份，在2023年亦錄得不俗的表現。計入股息，匯控（0005）（63.0港元）在2023年錄得38.3%的正回報。至於在發達國家持有公用事業資產的電能（0006）（45.25港元），則在2023年錄得12.4%的正回報。涉特別股息以及股份回購因素的太古A(0019)(66.1港元)，在2023年也錄得了12.5%的正回報。

至於2024年的市況，不如先看一看2023年古惑兔的最後1個多月能否出現比較上「似樣」的恒指反彈，之後才再作判斷吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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