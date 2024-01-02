恒大汽車指紐頓集團入股及債轉股協議 已於去年12月底失效
撰文：張偉倫
出版：更新：
恒大汽車（0708）去年8月發出公告，指擬引入紐頓集團，公司於周一（1日）表示，該協議已於去年12月31日失效。
公司指出誠如債轉股公告及紐頓集團股份認購公告所披露，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議各自的截止日期為2023年12月31日。該公司向股東及潛在投資者匯報最新情況，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方並未同意延長截止日期。因此，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議已於2023年12月31日失效。
不過恒大汽車亦指出，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方以及若干利益相關方一直並將繼續就修訂擬議交易及債轉股之若干關鍵條款進行磋商。倘紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議之修訂獲落實，公司及相關訂約方將在需要時遵守收購守則規則31.1。公司將作出每月公告，直至公佈進行擬議交易及債轉股（根據訂約方磋商修訂）的確切意圖或決定不進行擬議交易及債轉股為止。
恒大汽車表示，將於需遵守收購守則及上市規則時候作出進一步公告。
恒大境外債權人小組據報 要求獲公司及恒大物業與恒大汽車控制權恒大據報向境外債權人提新方案 以債權換恒大汽車及恒大物業股權紐頓集團入股恐生變卦 恒大汽車︰願就股份認購方案調整再談判恒大據報美國申破產保護 旗下恒大汽車跌13％ 恒大物業瀉近17%恒大汽車新股東 前身為內地新能源車企艾康尼克恒大汽車高開15% 獲中東紐頓集團入股逾27% 涉資39億元