港股跌幅曾逾200點　京東健康瀉逾8%　港鐵跌近半成｜持續更新

美國股市於2024年首個交易日（2日）走勢個別，其中道指升25點或0.07%，反映科技股走勢的納指則跌1.63%。個別方面，蘋果遭到巴克萊降目標價，觸發全日股價跌3.6%。亞太區股市方面，日本股市仍在新年假期而休市，韓國股市早段挫逾2%。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段輕微上揚，紐約期金價格則偏軟。



【10:34】

港股跌幅曾擴大至逾200點，恒指最新報16598點，跌189點，國指最新報5617點，跌54點，科指跌70點，報3644點。

京東健康（6618）瀉8.2%，阿里健康（0241）跌3.8%。

科技股方面，京東（9618）跌3.7%，阿里（9988）跌2.1%，美團（3690）跌2%，騰訊（0700）逆市升0.5%。

港鐵（0066）挫4.9%。

【09:26】

恒指最新報16624點，低開163點，國指最新報5615點，低開57點，科指最新報3657點，低開56點。

遊戲股今早表現，騰訊（0700）低開0.9%，網易（9999）低開1.1%，IGG（0799）平開。

科技股方面，阿里（9988）低開1.7%，美團（3690）低開2.5%，小米（1810）低開1.3%，嗶哩嗶哩（9626）低開2.6%。

汽車股方面，比亞迪（1211）平開，蔚來（9866）低開3.5%，小鵬（9868）低開1.9%。

金融股方面，港交所（0388）低開0.9%，友邦（1299）低開0.6%，滙豐（0005）低開1.3%。