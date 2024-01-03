華為新年內部信稱遭「A國」制裁　揚言：打不死的會讓我們更強大

華為終端業務CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東昨日（2日）晚上發出新年的內部信。信中他表示「不經黑夜，不到黎明，通向勝利的路，絕不是一帆風順」，華為過去幾年面對一輪又一輪的制裁打壓，「頑強的終端將士」沒有浪費危機與機會，反而迸發出更大的能量，學會了開逆風船。



信中直言，經歷「A國多輪制裁的極端困難後」，華為頑強地活了下來。如今終於重返賽道，余承東表示，那些打不死我們的，只會讓我們更強大。



余承東指「頑強的終端將士」沒有浪費危機與機會，反而迸發出更大的能量，學會了開逆風船。（資料圖片）

問界新M7大定逾10萬台 「智選車逆風翻盤」

面對近期火爆的造車話題，他評價華為造車為「智選車逆風翻盤、絕地反擊」，問界新M7上市兩個半月大定突破10萬台，稱智選車業務利用華為多年的技術積累和管理能力，幫助車企造好車、賣好車，建立鴻蒙智行生態聯盟，實現商業成功。

2024年是原生鴻蒙的關鍵一年

信中表示，「沒有等出來的未來，只有闖出來的明天」。終端一直是一支敢於創新、敢於勝利的鐵軍，十年來引領了很多個行業第一。未來十年，公司稱要堅持智慧全場景戰略，敢於取捨，繼續加大研發投入，從根技術上突破，通過軟硬芯雲垂直整合，AI能力的構建和應用，基於統一底座，圍繞個人智慧化、辦公智慧化、出行智慧化、全屋智慧化四大場景，用王者產品和全場景極致體驗服務使用者。手機則要聚焦六大核心功能，做強長板，做到世界領先。

信中定位，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，公司要集中打贏技術底座和三方生態兩大最艱巨的戰鬥，要始終敢於做別人想不到的事、能想到但做不到的事，甚至是不敢想的事，敢於創新引領行業發展。結尾稱，公司將從新起點再出發，構建強大的鴻蒙生態，拉動中國電子工業崛起。