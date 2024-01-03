瑞銀指增加24小時通關陸路口岸　將不利港零售及酒店業

香港政府計劃在節日期間，增加提供24小時出入境服務的陸路口岸。瑞銀於報告內指出，由於本港消費持續外流，加上在港過夜的內地旅客減少，增加24小時陸路口岸通關服務，或進一步對本港零售及服務業產生負面影響。



該行指出由於基數較低，預料去年11月及12月本港零售會錄得增長，惟今年會出現倒退。

該行引述數據指出，去年10月份香港居民陸路離境555萬人，假設人均消費500至1,000港元，估計10月份約有28億至56億元的本地消費流入內地，佔香港整體零售額8%至16%。日本政府數據亦顯示，於第三季港人在日本消費70億元，佔香港整體零售額7%。可是10月份內地訪港旅客數目，只恢復至2018年的60%水平。

旅客消費方面，該行指出去年上半年即日離境的內地訪客人均消費1,345元，較2019年同期減少40%；過夜內地訪客消費（不包括酒店）則增加17%至5,962元。

該行進一步指出內地過夜旅客減少及本地消費持續流失，新政策或會對本港零售業及酒店經營帶來長期負面影響，當中九倉置業（1997）﹑希慎（0014）及領展（0823）或面臨較大挑戰。