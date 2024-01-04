阿里及美團上揚　領港股高開26點　地產股續偏軟｜持續更新

美國債息續上揚，拖累美國三大指數於周三（3日）全線低收，其中道指跌284點或0.8%。反映科技股走勢的納指則連跌4日，全日跌173點或1.2%。



【09:25】

恒指最新報16673點，高開26點，國指最新報5650點，高開21點，科指最新報3665點，高開18點。

阿里（9988）高開1%，騰訊（0700）高開1.3%，美團（3690）平開。

地產股方面，恒地（0012）低開0.7%，新地（0016）低開0.6%，新世界（0017）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開1%，港交所（0388）平開，友邦（1299）低開0.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.9%，小鵬（9868）高開0.8%，蔚來（9866）低開0.9%。

【08:48】

亞太區股市於早段承接美股跌勢，其中假期後復市的日本股市瀉近600點，最新報32875點，跌588點，韓股跌7點，報2599點。

匯市方面，美元兌多種主要貨幣偏軟，其中英鎊兌美元最新報1.2667，升0.02%；美元兌日圓最新報143.21，跌0.06%。

商品市場方面，紐約期油最新報72.96美元，升0.36%；紐約期金每盎司最新報2,050.2美元，升0.36%。