Bitcoin瀉近半成　港股最新跌118點｜持續更新

美國債息續上揚，拖累美國三大指數於周三（3日）全線低收，其中道指跌284點或0.8%。反映科技股走勢的納指則連跌4日，全日跌173點或1.2%。



【13:33】

虛擬貨幣價格急挫，Bitcoin（比特幣）跌4.78%，最新報43,130.33美元，以太幣最新報2,235.81美元，跌5.9%。

港股方面，恒指最新報16528點，跌118點，國指跌21點，報5606點，科指跌26點，報3619點。

中升（0881）及安踏（2020）分別跌4.8%及4.5%。

【12:19】

港股半日跌81點，報16564點，國指跌10點，報5618點，科指跌16點，報3630點，成交額為355億元。

內需及消費股表現疲弱，中升（0881）跌5%，海底撈（6862）跌4.4%，安踏（2020）跌4.4%，中午收市報69元，潤啤（0291）跌2.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升1.9%，小鵬汽車（9868）跌2.1%，蔚來（9866）跌1.6%，比亞迪（1211）跌1%。

內房股走勢個別，龍湖（0960）跌2.3%，潤地（1109）升1.7%，中海外（0688）跌0.8%，恒大（3333）升1.8%。

科技股方面，阿里（9988）升0.5%，騰訊（0700）跌0.2%，中午收市報300元。

【10:44】

港股轉跌，恒指最新報16566點，跌79點，國指跌13點，報5614點，科指跌21點，報3624點。

東方海外（0316）逆市上揚，最新報115.9元，升3.5%。能源股亦獲追捧，中海油（0883）升2.6%，神華（1088）升2.2%。

內需及消費股弱勢，中升（0881）挫5.4%，安踏（2020）跌4.6%。

收租股方面，九置（1997）跌3.3%，領展（0823）跌1.9%。

【09:25】

恒指最新報16673點，高開26點，國指最新報5650點，高開21點，科指最新報3665點，高開18點。

阿里（9988）高開1%，騰訊（0700）高開1.3%，美團（3690）平開。

地產股方面，恒地（0012）低開0.7%，新地（0016）低開0.6%，新世界（0017）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開1%，港交所（0388）平開，友邦（1299）低開0.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.9%，小鵬（9868）高開0.8%，蔚來（9866）低開0.9%。

【08:48】

亞太區股市於早段承接美股跌勢，其中假期後復市的日本股市瀉近600點，最新報32875點，跌588點，韓股跌7點，報2599點。

匯市方面，美元兌多種主要貨幣偏軟，其中英鎊兌美元最新報1.2667，升0.02%；美元兌日圓最新報143.21，跌0.06%。

商品市場方面，紐約期油最新報72.96美元，升0.36%；紐約期金每盎司最新報2,050.2美元，升0.36%。