港股弱勢短期難改　要走出困境　繫於昔日強勢股何時復勇｜許繹彬

2023年對本港經濟及港股來說，確實是一個很難過又難捱的一年。經歷過去三年新冠疫情的洗禮，香港市民極度渴望又苦等多時的本港對各國通關（特別是中港通關）措施，在2023年首季終於實現。這次通關當然為全港巿民帶來無限喜悅，皆因大家終於可以離港出外旅遊。中港通關，更令香港市民重新認識鄰近的深圳有多麼新奇好玩好食之處。無需等待長假期，每逢周末皆可見往返深港兩地的港人絡繹不絕，更可用樂而忘返來形容。可惜這夢寐以求的通關，好像未有為香港經濟帶來預期中的驚喜，卻從各項數據反映，這措施為本港的經濟帶來隱憂。

回顧中港兩地面對的經濟問題，有不謀而合之感，因為兩地在正式復常後，經濟復甦力度均不似預期。加上在美國不斷加息導致人民幣持續疲弱的情況下，國內的內房企業在2023年發生了債務違約危機，令在港上市的內房及物管股股價跌到體無完膚。由於恒指組合內內房物管佔有一定的比重，因而或多或少令港股於去年處於捱打狀態；再者，人民幣的弱勢導致主要支持港股的北水流入受到限制，形成港股的成交量在下半年絕大部份時間都不足1,000億。

在經濟疲弱成交萎縮的情況下，恒指在2023年已跌穿多個心理關口。儘管在去年最後幾個交易日，勉勉強強守得住17,000點大關收爐，可是全年「埋單」計數，累跌2,734點或13%。相反，強勢的道指於2023年除創下歷史新高外，全年升約13%，這樣巧合的對比可謂相當諷刺。恒指去年的走勢已經先後創下多項破底的記錄，但萬萬想不到在2023年完結時，再創下連跌4年史上最長的跌浪，亦是自2000至2002年後首次連續3年跌幅超過10%，已經肯定跑輸全球主要股市；跟MSCI所有國家世界指數年內漲逾兩成並創2019年後最佳表現相比，港股表現顯然是慘不忍睹。而去年一直牽制著恒指走勢的上證指數全年累跌約3.7%，深證成份指數全年跌13.5%，以全年總結，滬深股市已錄得連續第二年下跌。

筆者認為，踏入2024年，港股紅盤高，可惜低走，港股成交不足的情況仍未有改善，每個交易日成交均不足800億元，頹勢繼續未改。對上兩個交易日下跌更令恆指再重回接近16600點水平，所有大藍籌如港交所（0388）、美團（3690）及阿里巴巴（9988）均難以企穩。如非有股王騰訊（0700）支持、每逢長假期後均有好表現的澳門博彩股銀河（0027）及金沙（1928）協助護航，相信跌幅不止如此。

恒指在踏入2024年仍未改劣的主因，相信又是國內Ａ股在元旦假後仍未出現明顯的回升，儘管反映內地中小企經營情況的財新製造業採購經理指數上月報50.8，按月升0.1，略勝預期，但對國內股市仍然起不了任何作用，反覆下挫。此外，據市場消息，由於在剛過去的聖誕及元旦檔期，內地啤酒銷情出奇地差，更有機構對今年市道更為悲觀，反映國內的內需問題仍未有改善。消息一出，中港兩地的啤酒股淪為2024年首個沽售目標，分別下跌超過4至9%，當中在港上市的藍籌股華潤啤酒（0291）在周二急瀉8.33%，因而令藍籌股輪流跌的情況在2024年仍持續。加上人民幣匯率在2024年伊始，再出現顯著回落的情況，美債息亦突然轉強，導至中港兩地股市出現疲弱的困局，短期弱勢可能未會改善，惟有靜待昔日一直被視為強勢股再度轉強，大市才能回穏。建議投資者要先留意港交所能否再現強勢，才能對未來港股作出展望。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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