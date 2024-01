比亞迪超前成電動車龍頭　Elon Mask首回應：Tesla不只是汽車公司

比亞迪(1211)最新季度電動車銷量首度超越Tesla,成為全球第一。Tesla行政總裁Elon Musk(馬斯克)首度開腔回應,指Tesla定位是一家人工智能及機械人公司,而不僅僅是一家汽車公司。



比亞迪銷量超前 惟Tesla收入及利潤仍勝一籌

YouTuber兼部落客 Alex Voigt在比亞迪季度銷量超越Tesla後,發表意見指比亞迪只可在中國銷售低價電動車,未能打入歐美市場,力撐Tesla。帖文隨後獲Elon Mask回應,指「Tesla is an AI/robotics company that appears to many to be a car company.(Tesla定位是一家人工智能及機械人公司,而不僅僅是一家汽車公司。)」

Tesla去年第四季交付48.45萬架車。

Tesla公布,去年第四季交付48.45萬架車,全年近181萬架,按年增長38%,超額完成全年180萬輛的交付目標。 至於日前公布銷量的比亞迪,去年第四季賣出52.6萬架車,較Tesla多4萬多架。

雖然Tesla銷量被超前,但售價更高,而較平價的車型Model Y和Model 3,合共佔Tesla去年第四季交付量95%,故收入及利潤仍高於比亞迪。