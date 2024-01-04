比亞迪超前成電動車龍頭　Elon Mask首回應：Tesla不只是汽車公司

比亞迪（1211）最新季度電動車銷量首度超越Tesla，成為全球第一。Tesla行政總裁Elon Musk（馬斯克）首度開腔回應，指Tesla定位是一家人工智能及機械人公司，而不僅僅是一家汽車公司。



比亞迪銷量超前 惟Tesla收入及利潤仍勝一籌

YouTuber兼部落客 Alex Voigt在比亞迪季度銷量超越Tesla後，發表意見指比亞迪只可在中國銷售低價電動車，未能打入歐美市場，力撐Tesla。帖文隨後獲Elon Mask回應，指「Tesla is an AI/robotics company that appears to many to be a car company.（Tesla定位是一家人工智能及機械人公司，而不僅僅是一家汽車公司。）」

Tesla去年第四季交付48.45萬架車。

Tesla公布，去年第四季交付48.45萬架車，全年近181萬架，按年增長38%，超額完成全年180萬輛的交付目標。 至於日前公布銷量的比亞迪，去年第四季賣出52.6萬架車，較Tesla多4萬多架。

雖然Tesla銷量被超前，但售價更高，而較平價的車型Model Y和Model 3，合共佔Tesla去年第四季交付量95%，故收入及利潤仍高於比亞迪。