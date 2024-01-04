換新鈔2024｜1月25日起可換新鈔　渣打/滙豐/中銀3大措施方便市民

2月10日為甲辰龍年大年初一，至今尚有1個多月時間，大家是否已為過農曆年作準備？其中一項自然是換新鈔作派利是之用。滙豐銀行宣布從1月25日起至2月9日（年三十晚），客戶可以換新鈔及迎新鈔。同時為增加服務彈性，會推出首個自動櫃員機提取「迎新鈔」服務。



滙豐指出為提升服務彈性，將推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於2024年1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行及的指定自動櫃員機提取20元及50元「迎新鈔」。該行提醒客戶，流動銀行只提供港幣20元「迎新鈔」。

該行又指出，所有滙豐分行會提早一小時於早上8 時開始營業，離島分行、機場分行、日夜理財中心、商業客戶服務中心、流動銀行除外。

此外，客戶可於2024年1月25日至2月9日滙豐分行兌換新鈔和「迎新鈔」，亦可使用滙豐流動理財應用程式上的電子利是，向親友表達新年祝福。

該行亦指出為減少客戶輪候時間，滙豐將繼續往年的網上預約和票務安排：

網上預約

由2024年1月18日起，客戶經流動理財（完整版及簡易版）或滙豐香港網站(www.hsbc.com.hk)，可預約在2024年1月25日至2月9日期間到分行兌換新鈔/「迎新鈔」套裝。每份套裝總值3,000元或6,000元

該行會以短訊向客戶確認預約

票務安排

2024年1月25日至27日，滙豐分行4會提早一小時於早上8 時開始營業；

客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔

分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝

客戶如未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」

滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「滙豐竭力推陳出新，為客戶帶來最頂尖的服務體驗。今年，我們將善用本行完善的多渠道服務網絡，包括覆蓋全港的分行及自動櫃員機，讓客戶更輕鬆、更便捷地兌換新鈔，迎接新歲。」

渣打﹕首3日上午8時開始提供兌換新鈔

渣打方面，將於1月18日早上 9 時起開放網上預訂新鈔兌換服務，並於今年加入「迎新鈔」網上預訂服務，鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是。或透過SC Mobile向親友派 e-利是，支持環保。另外該行分行於亦會作出特別安排，確保市民能舒適快捷地兌換新鈔。

該行指出從1月18日（星期四）早上9時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，然後於其選定的分行及時間領取，預訂新鈔服務設有名額，額滿即止。

網上預訂提供三款兌換套裝供市民選擇:

該行指出旗下分行將於1月25日（星期四）至2月9日（星期五）提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。為確保服務更流暢，全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。該行會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。

中銀手機銀行繼續提供「Phone 利是」

另一方面，中銀指出由1月25日起，分行將提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，並設有總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔，供客戶兌換。為減少客戶輪候的時間。客戶可從1月18日起透過手機銀行及網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。

此外該行分行將在1月25日至27日期間，提前1小時於早上8時營業；設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

中銀表示今年將繼續在BoC Pay及手機銀行提供「Phone 利是」服務，推出時尚節慶主題電子利是封，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是，每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅，並可參與獎賞高達8,888元的大抽獎。