龍年換新鈔｜滙豐首推3理財中心ATM提取迎新鈔服務　1月25日開始

2月10日為甲辰龍年大年初一，至今尚有1個多月時間，大家是否已為過農曆年作準備？其中一項自然是換新鈔作派利是之用。滙豐銀行宣布從1月25日起至2月9日（年三十晚），客戶可以換新鈔及迎新鈔。同時為增加服務彈性，會推出首個自動櫃員機提取「迎新鈔」服務。



滙豐指出為提升服務彈性，將推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於2024年1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行及的指定自動櫃員機提取20元及50元「迎新鈔」。

此外，客戶可於2024年1月25日至2月9日滙豐分行兌換新鈔和「迎新鈔」，亦可使用滙豐流動理財應用程式上的電子利是，向親友表達新年祝福。

該行亦指出為減少客戶輪候時間，滙豐將繼續往年的網上預約和票務安排：

網上預約

由2023 年1月18日起，客戶經流動理財（完整版及簡易版）或滙豐香港網站(www.hsbc.com.hk)，可預約在2024 年1 月25 日至2月9 日期間到分行兌換新鈔/「迎新鈔」套裝。每份套裝總值港幣3,000 元或6,000元3

該行會以短訊向客戶確認預約

票務安排

2023 年1 月25 日至27 日，滙豐分行4會提早一小時於早上8 時開始營業；

客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔

分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝

客戶如未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」

滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「滙豐竭力推陳出新，為客戶帶來最頂尖的服務體驗。今年，我們將善用本行完善的多渠道服務網絡，包括覆蓋全港的分行及自動櫃員機，讓客戶更輕鬆、更便捷地兌換新鈔，迎接新歲。」