保誠指港人洗費佔逾半月薪　僅31%用於儲蓄 18至35歲安全感最低

保誠公佈「保誠財務健康指數」調查，發現港人財務狀況以100分為滿分，整體得分僅有53.1分，反映受訪者對目前的財務安全感較有信心，但對長遠財務前景感憂慮，認為當前財務狀況比未來更樂觀。



保誠首席產品管理總監馮偉成表示，儘管港人儲蓄目標清晰並習慣每月儲錢，但未能完全達到財務自由。由於要將超過一半（52%）月入會作為日常開支，會關注目前的財務狀況多於未來需要，這可能妨礙他們實現財務目標，令他們對退休後的財務狀況信心不大。

​港人每月收入31%用於儲蓄。 （資料圖片）

港人每月收入31%用於儲蓄

調查發現，港人除卻日常開支外，會將每月收入31%用於儲蓄，其餘16%用於投資，五大投資類別分別為股票（57%）、強積金/公積金/自願性退休金（36%）、儲蓄保險（35%）、債券（21%）及外幣（14%）。

保誠又根據受訪市民對財務的態度、生活方式及憂慮，歸納出五大理財人格，分別是獨行俠、遵奉者、冒險家、家庭守護者及思想家。調查發現，冒險家數目佔比最多，達25%，其次為獨行俠（21%）、尊奉者（21%）、家庭守護者（19%）及思想家（14%）。

他又指出，根據調查，隨著年齡增長，受訪者的主要憂慮從父母的健康逐漸轉移到外在因素，例如50至60歲受訪者，會擔心個人生活質素（57%）、住屋開支（56%）以及經濟環境（51%）。這突顯了及早進行財務規劃的重要性，以保障退休後的生活質素。

財務樂觀程度會隨年齡增長上升。（資料圖片）

財務樂觀程度隨年齡增長上升

調查亦發現，對財務狀況的樂觀程度，會隨年齡增長而有所上升。兩個較年輕的組別，包括18至35歲受訪者的財務健康指數，分別為51.9分，而36至49歲受訪者的得分，則升至52.4分。50至60歲受訪者對個人財務最感樂觀，整體得分達55.1分。

有趣的是，36至49歲以及50至60歲兩組年齡較大的受訪者，在各個細項的得分普遍較高，只有「現時財務安全感」例外。當中，36至49歲受訪者在「現時財務安全感」得分最低（59.3分），主要是因為他們面對較大的財務壓力，其中包括父母家用（27%）、育兒和子女教育經費（27%）等家庭開支所帶來的負擔，令他們每月儲蓄有所減少。

就未來財務安全感和自由度而言，18至35歲的年輕一代，得分亦低於較年長的受訪者。這可能是因為他們面對各種困難，例如欠缺清晰的儲蓄目標（26%）所背負的財務負擔（43%）等。相反，50歲及以上受訪者或已累積了一定財富，且無需再供養父母子女，因此他們對財務健康感到更樂觀。