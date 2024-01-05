恒指半日跌23點　阿里挫3%　佐丹奴盈喜反插水25%｜持續更新

美國最新就業數據顯示經濟仍穩健，美股隔晚個別發展，當中蘋果公司續遭第二家券商唱淡，拖累股價收市下滑1.2%，連跌4日。



【12：19】港股窄幅上落 半日跌23點

港股半日窄幅上落，恒指收報16622點，跌23點或0.14%；國指收報5641點，跌7點或0.14%；科指跌41點或1.13%。大市成交額440億元。

翰森製藥﹙3692﹚半日挫6.4%，為表現最差藍籌股。另外，華潤啤酒﹙0291﹚、藥明生物﹙2269﹚分別挫4.1%及3.4%。

重磅科技股方面，阿里巴巴﹙9988﹚挫3%，報71.85元、騰訊挫2.1%，報292.6元、美團則升1%，報78.3元。

佐丹奴半日急挫25.5%，報1.99元。

【10：41】恒指由跌轉升

港股由跌轉升，恒指現報16697點，升51點或0.31%；國指報5672點，升23點或0.41%；科指報3645點，跌9點或0.27%。大市成交額321億元。

攜程集團﹙9961﹚升3.97%，報298.4元，藍籌升幅最強。另外，九龍倉置業﹙1997﹚亦升3.5%，報24.9元。

科技股方面，美團﹙3690﹚升2.58%、騰訊控股﹙0700﹚跌1.4%、阿里巴巴﹙9988﹚跌2.29%。

【10：09】恒指跌16點

恒指跌16點，報16629點。科指跌0.39%，報3640點。

汽車股普升，吉利 （0175） 升逾2%，比亞迪 （1211） 升近1%，長汽 （2333） 跌1.26%，廣汽 （2238） 升0.8%。

安踏 （2020） 一度升逾3%，高見72.8元，現仍升逾1%。李寧 （2331） 、特步 （1368）跌近2%。

佐丹奴（0709）跌幅擴大至近兩成，報2.16元。

【09：20】恒指低開72點

恒指低開72點，報16573點，成交12.8億元。科指跌0.8%，報3627點。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、小米（1810）跌逾1%，美團（3690）跌近1%，嗶哩嗶哩（9626）、小鵬汽車（9868）跌逾2%。

佐丹奴（0709）跌近14%，報2.3元，該公司日前發盈喜。

安踏（2020）升逾2%，報71.8元，該公司旗下Amer Sports擬紐交所上市。