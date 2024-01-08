港股短線走勢　16000點屬關鍵｜伍禮賢

進入2024年首周交易，港股開局不順，全周累計下跌近500點。本周市場的走弱，筆者認為有以下幾個關鍵因素。

首先，去年最後幾個交易日，港股竭力扭轉12月份跌勢，最終在全月錄得不足5點升幅的情況下，避免了連續5個月下跌的局面，但無力改變連跌4年的歷史記錄。而去年最後幾個交易日的反彈，在成交不算明顯放大的情況下，亦有些少「粉飾櫥窗」的意味。而在這些年底因素過去之後，港股延續了去年以來的弱勢。

第二，上周美國公佈12月份議息會議記錄。雖然貨幣政策委員會官員們認為聯邦基金利率基本已接近峰值，預測2024年年底之前將會進行多次減息。不過，仍有部分官員表示不排除進一步加息的可能性，相關言論導致市場對減息憧憬下降，並帶動外圍債息回升，影響外圍及本港股市表現。從上周的盤面交投情況來看，科技股、地產股及收息類別股份走弱的情況明顯，充分反映債息反彈這個對市場產生的利淡因素。

第三，由於元旦的節假日因素，內地央行在假期回來後，進行資金回籠，以回收年底前的流動性。上周（2024年1月2日至1月5日）共有多達2.6萬億元央行逆回購到期，從而對市場形成資金面受壓的局面。這個情況對於內需股的走勢帶來較大影響。

對於以上三點因素，筆者認為本周或有改善的機會。目前港股走勢仍較明顯反映50日均線仍作為限制大市反彈的較大阻力。但另一方面，恒指在月線上，12月份出現近千點下影線，反映大市在16000點或具初步支持。因此，本周恒指或較大機會於16000點至50日均線波動。若然指數出現向上突破50日均線，或向下跌穿16000點，不妨作為大市短線指標出現突破的方向判斷。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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