機管局零售債｜1月17日起供認購　滙豐及恒生推8免優惠

機管局宣布發行50億元零售債券，年期為2.5厘，入場費為1萬元，年利率4.25厘。合資格香港居民可從1月17日上午9時起，至1月25日下午2時申請認購。為吸引市民認購機管局債券，有銀行推出優惠豁免客戶多項費用。



滙豐向認購客戶提供8免優惠

滙豐表示歡迎機場管理局發行首批零售債券，並獲委任為聯席安排行及配售銀行。

該行亦指出客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，並可獲豁免共8項收費，包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

該行指出由於預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，建議客戶盡早進行認購，並利用滙豐網上理財及流動理財等數碼渠道。

滙豐資本市場及證券服務常務總監兼香港區主管石元良表示：「滙豐十分高興，獲香港機場管理局委任為首筆50億港元零售債券發行的聯席安排行，是次發行將進一步擴闊及推動本港的債券市場發展。隨著市場預期加息周期正步入尾聲，零售債券將會為投資者帶來一個具吸引力的投資選擇，提供中短年期的穩定回報。」

恒生為認購機管局債券客戶提供8免優惠。(資料圖片)

恒生予客戶8免優惠

恒生銀行宣布提供線上線下認購渠道，同時推出8項費用豁免優惠。該行指出於認購期內，可以透過恒生個人Mobile App﹑網上理財﹑電話理財及分行遞交認購表格等方式申請認購。

該行又指出向認購該批債券的客戶豁免8項收費，包括認購手續費﹑債券托管服務費﹑代收利息費﹑到期贖回費﹑以「場外交易」形式賣出債券手續費﹑債券轉入費﹑債券轉出費及透過港交所買入「香港機場管理局零售債券」的買入證券存入費。