寧吉喆料內地今年經濟機遇大於挑戰　希望多於困難

全國政協經濟委員會副主任寧吉喆在一個論壇表示，今年內地經濟復蘇仍處於關鍵階段，在經濟回升向好的道路上，機遇與挑戰並存，應當說機遇仍大於挑戰，希望仍多於困難。

寧吉喆指出，去年內地四大宏觀指標符合預期。其中第四季的經濟增長有望超過第三季，據有關機構預計，全年GDP增​​速將達到5.2%，達到年初5%左右的預期目標。內地經濟增長對世界經濟增長的貢獻率，預計仍將達到30%。這主要是擴大內需對經濟增長起到支柱作用，疫情防控斬斷後消費持續上升，首三季度最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到83.2%。

他稱，首11個月城鎮新增就業人數逾1,100萬人，到12月份能夠實現全年新增1,200萬人這預期目標。10月、11月城鎮調查失業率降到5%，31個大城市調查失業率降到5%，主要是農民工的就業持續改善。

料未來通脹呈現溫和上升趨勢

物價方面，寧吉喆指出，去年首11個月，CPI平均上漲0.3%，不包括食品和能源的核心CPI平均上漲0.7%，整體穩定，明顯低於年初提出的3%左右的預期目標。他又稱，過低的物價也會帶來民意增長，低於實際增長，企業財務出現一些收縮現象，是必須克服。長期來看，中國CPI將實現整體平穩溫和上漲的趨勢。

他表示，過去一年面對全球經濟和貿易增速放緩，有關方面着力穩外資，一般貿易出口民營企業出口，一帶一路共建國家的進出口，以及機電產品的出口比重上升。