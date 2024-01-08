港股跌幅擴至逾200點　京東挫4.4%　股價險守百元關｜持續更新

美國股市於上周五（5日）高收，其中反映科技股的納指終止連日跌勢，全日升13點，道指則升25點。亞太區股市方面，澳洲及韓國股市均錄輕微升幅。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油偏軟跌0.19%，紐約期金則升0.14%。匯市方面，美匯偏軟，兌歐元﹑日圓及英鎊等主要貨幣均下跌。



【10:17】

港股跌幅擴大至逾200點，最新報16301點，跌234點，國指跌103點，報5503點，科指跌101點，報3491點。

京東（9618）跌4.4%，報100.7元，網易（9999）跌4.2%，報140元。

【09:46】

港股轉跌，恒指最新報16497點，跌37點，國指跌33點，報5573點，科指跌50點，報3541點。

汽車股方面，理想（2015）跌0.9%，蔚來（9866）跌2%，報62.6元，小鵬（9868）跌4.4%。

【09:28】

恒指最新報16581點，高開46點，國指最新報5615點，高開8點，科指最新報3689點，低開2點。

騰訊（0700）最新報294.4元，高開0.8%，阿里（9988）低開0.5%，美團（3690）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開1%，報63元，友邦（1299）高開1.3%，港交所（0388）高開不足0.1%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）低開0.1%，李寧（2331）低開0.7%，潤啤（0291）高開0.5%。