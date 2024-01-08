瑞銀預測滬深300盈利升8%　料內地併購業務成大勢所趨

瑞銀大中華研討會今日（8日）在上海召開，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊評A股稱「輕舟已過萬重山」，意指已經渡過最困難的時期，料滬深300盈利可漲8%，中國名義GDP（Nominal GDP）增長更可由4.6%上升至5.3%。



就投資市場而言，瑞銀料MSCI中國每股盈利有10%的上升空間，其中企業收入升幅則有7%。此外，瑞銀料IPO市場或仍利淡，但併購市場轉趨活躍，更顯示出「強強聯合」、「有進有出」，以及由新經濟轉向高端工業製造的三大特徵。



瑞銀預計，中國名義GDP增長更可由4.6%上升至5.3%。（資料圖片）

新興市場將受偏愛 評A股難關已過

瑞銀全球投資銀行大中華研究部總監連沛堃表示，預計2024年MSCI中國每股盈利有10%的上升空間，企業收入有7%的上升空間。以瑞銀今年對中國GDP 4.4%的增長速度計，料相關增幅可以達成，並以此預計滬深300指數盈利可升8%。

孟磊指出，在企業盈利反彈下，料名義GDP增長可升至5.3%，而CPI將從0升至1.2%左右，而PPI也將由負增長轉正，可實現全線反彈。至於美債、加息等周期變化，儘管無法預測，但料外資會更偏愛新興市場，其中即包括中港市場。

瑞銀表示，房地產業務可佔內地GDP增長近30%，是重中之重。（資料圖片）

樓策財策齊加碼

孟磊表示，內房佔中國GDP增長近30%，相關問題始終是內地經濟不可忽視的重點。而內地近來實行「認房不認貸」、三大工程建設等政策，正是力圖使房地產「企穩底部」。瑞銀又指，雖對內房行業不算樂觀，但稱環比情況已得到改善。

而在財策方面，無論是內地額外增發萬億元人民幣債，或是貨幣政策上重啟PSL等議題，瑞銀表示，內地政策都將大力支持經濟提振，料也將增進投資者信心。

朱正芹表示，收購業務有望在2024年繼續活躍。（會議截圖）

併購活躍呈三大特徵

此外，瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹、瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管孫利軍分析時均指出，料A股的IPO市場難有較大的升幅，但中國市場總體併購業務轉為活躍，且呈現三大特徵。首先，行業整合升級「強強聯合」，料許多有影響力的中國企業，將繼續謀求合併。朱正芹指出，滴滴從小鵬（9868）購車、百世出售快遞業務給極兔（1519），以及極兔收購順豐部分業務例子來看，料這是提升行業效率的必然發展。

其次，跨國企業「有進有出」，瑞銀表示，全球企業都在權衡規模收縮與擴張的利弊。麥當勞全球2023年，大手贖回麥當勞中國48%股權回歸，可稱為「進」；而比亞迪（1211）收購捷美國電子公司捷普在華業務，可稱為「出」。此外，中東市場青睞中國企業，沙特阿美先後投資榮盛、蔚來（9866）、金蝶（0268）等業務，則屬中國具備吸引國際影響力的企業進行戰略性投資。

而儘管收購項目總體而言，單個交易規模偏小。但瑞銀分析，其投資領域也從科技、媒體、消費等新經濟領域，轉向投資製造業等工業企業，高端製造更獲青睞。