京東旗下達達ADR股價幾近腰斬　公司自揭賬目有誇大之嫌

京東（9618）及旗下的物流企業達達一同宣布，在常規內部審計過中發現一些存疑行為，可能會導致公司於2023首3季個別網上營銷服務收入，及經營支持成本的質疑。



受到消息拖累，京東美股ADR跌2.7%，達達ADR更大瀉45.9%，惟於收市後交易時段，達達ADR回升4.9%。

據通告指出，經初步評估及獨立審查結果，達達目前估計首3季來自網上廣告及營銷服務收入約5億元人民幣，營運成本亦有可能誇大5億元人民幣。

達達亦指出早前提供的2023年第4季及該年全年收入指引，已不再可靠。

京東旗下達達自爆去年首3季網上廣告收入誇大5億元人民幣。（視覺中國）

達達稱上季收入指引已不再可靠

達達指出，公司董事會審計委員會在審查現有資訊後，認為進行獨立審查，以確定財務影響、可疑行為的範圍（如有）以及根本原因，將符合公司和股東的最佳利益。審計委員會正在聘請獨立專業顧問並接受其協助，其中包括一家非公司審計師的會計師事務所和一家國際律師事務所。公司將根據適用規則和法規的要求，適時提供獨立審查的最新情況。

達達指，公司始終並將繼續致力於維持高標準的企業管治和內部控制，並依照適用的規則和法規進行透明和及時的揭露。