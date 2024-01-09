聯想飆逾6%　京東健康升4%　港股升幅曾擴至百點｜持續更新

美國股市於周一（8日）高收，三大指數全線上揚，其中道指升216點或0.6%，反映科技股走勢的納指則升319點或2.2%，明顯跑贏道指。亞太區股市方面，日本股市早段勁升近600點，力迫34000點，韓股升21點。匯市方面，美元偏軟，兌歐元﹑日圓及英鎊均下跌。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及期金價格均輕微上揚。



【09:50】

港股升幅曾擴大至逾百點，最新報16317點，升92點，國指升25點，報5505點，科指升31點，報3516點。

聯想（0992）飆6.5%，京東健康（6618）升4%，舜宇光學（2382）升2.8%。

【09:25】

恒指最新報16256點，高開31點，國指最新報5486點，高開5點，科指高開11點，報3496點。

科技股今早偏軟，騰訊（0700）低開0.7%，阿里（9988）低開0.1%，美團（3690）開%，小米（1810）高開0.1%。

京東系今早走勢喘定，京東（9618）低開0.9%，京東物流（2618）高開0.3%，京東健康（6618）高開1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.4%，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）高開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.4%，港交所（0388）平開，友邦（1299）低開0.3%。