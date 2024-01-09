大摩引新秀麗管理　稱公司擬年中第二上市

近年港股表現低迷，流動性遲遲未見起色，不少早年在港上市的外國企業，去年起陸續考慮轉赴其他市場掛牌。大摩昨天發表報告引述新秀麗（1910）管理層表示，公司計劃於今年中進行第二上市。新秀麗今日低開23.85元後，暫跌1.26%至23.6元。



望助釋放其深層價值

大摩表示，雖然不知道新秀麗第二上市的細節，但相信任何可獲得全球投資者更多關注的重大舉措，都有助釋放其深層價值，潛在的資本市場行動有利公司估值獲得重估。

該行預計，新秀麗目標今年銷售（以固定滙率計）可按年錄高單位數至低雙位數增長，但屬該行預期的下限。在去年11、12月的淡季，新秀麗在中國的銷情較預期差，是導致公司今年銷售目標較低的原因之一。

大摩報告引述新秀麗（1910）管理層表示，公司計劃於今年中進行第二上市。﹙資料圖片﹚

普拉達也正考慮米蘭雙重上市

彭博去年8月引述知情人士報道，新秀麗正研究在美國第二上市的可能性，藉此擴大投資者基礎，惟當時未有最終決定。其後新秀麗行政總裁Kyle Gendreau接受彭博電視採訪時表示，目前沒有第二上市的計劃，但就像任何公司或董事會一樣，會持續進行評估。集團的投資者基礎良好及非常廣泛，歐美投資者佔比一半以上。

而事實上，接連有本港上市的外國企業透露有意前往歐美地區掛牌，如奢侈品股普拉達（1913）行政總裁Andrea Guerra去年10月提到，正考慮在意大利米蘭證券交易所雙重上市，但並非目前首要任務。