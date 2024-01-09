大摩稱阿里上季為另一個痛苦過渡季度　降ADR目標價至85美元

摩根士丹利發表報告，指出阿里（9988）在去年10月至12月的第3財季為「另一個痛苦的過渡季度」，認為阿里的中國零售商業客戶管理業務或較商品交易總額（GMV）增長更慢，及對國際數字商業集團（AIDC）投資更多，預料公司於該季度的整體經調整除稅﹑息及攤銷（EBITA）前溢利按年持平。



大摩指出考慮到本地電商趨勢，及對海外業務增加投資，將阿里從2024財年至2026財年的經調整淨利潤預測下調5%至7%，及對阿里持保守看法。縱使更穩健的資本管理或成為阿里股價上行趨化劑，認為公司轉至須時。該行將阿里美股目標價由90美元降至85億美元，評級為「與大市同步」。

大摩認為阿里里會更專注於價格競爭力及每日低價策略，會對GMV帶來正面影響，將公司與行業增長的差距收窄。該行預料阿里上季GMV錄低單位增長。

不過低價策略下淘寶商家參與度提升，及佣金收入持續下跌，大摩將阿里上季CMR業務增長降至無增長或增長1%，反映出淘寶GMV佔比增加，以及價格策略初步成功。

中國科技巨頭阿里巴巴集團在杭州掛出一幅以春節及冬奧為題的巨型程式碼春聯，有發揮創意及文學造詣，自行將程式碼「神翻譯」。（網易圖片）

料上季EBITA 521億元按年持平

大摩亦預期阿里的AIDC業務上季收入，在Trendyol及AliExpress Choice增長動力推動下錄得43.2%增長，可是公司對相關業務增加投資以搶佔跨境電商務機會，相關業務分薪虧損預料達至28億元（人民幣‧下同）。

此外該行又預期阿里雲於季內收入增加2%，經調整EBITA為18億元。

整體而言大摩料上季阿里收入2,600億元，按年及按季分別升5%及16%，經調整EBITA為521億元，按年持平，按季增長22%，利潤率為20%。