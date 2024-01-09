大摩稱阿里上季為另一個痛苦過渡季度 降ADR目標價至85美元
撰文：張偉倫
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摩根士丹利發表報告，指出阿里（9988）在去年10月至12月的第3財季為「另一個痛苦的過渡季度」，認為阿里的中國零售商業客戶管理業務或較商品交易總額（GMV）增長更慢，及對國際數字商業集團（AIDC）投資更多，預料公司於該季度的整體經調整除稅﹑息及攤銷（EBITA）前溢利按年持平。
大摩指出考慮到本地電商趨勢，及對海外業務增加投資，將阿里從2024財年至2026財年的經調整淨利潤預測下調5%至7%，及對阿里持保守看法。縱使更穩健的資本管理或成為阿里股價上行趨化劑，認為公司轉至須時。該行將阿里美股目標價由90美元降至85億美元，評級為「與大市同步」。
大摩認為阿里里會更專注於價格競爭力及每日低價策略，會對GMV帶來正面影響，將公司與行業增長的差距收窄。該行預料阿里上季GMV錄低單位增長。
不過低價策略下淘寶商家參與度提升，及佣金收入持續下跌，大摩將阿里上季CMR業務增長降至無增長或增長1%，反映出淘寶GMV佔比增加，以及價格策略初步成功。
料上季EBITA 521億元按年持平
大摩亦預期阿里的AIDC業務上季收入，在Trendyol及AliExpress Choice增長動力推動下錄得43.2%增長，可是公司對相關業務增加投資以搶佔跨境電商務機會，相關業務分薪虧損預料達至28億元（人民幣‧下同）。
此外該行又預期阿里雲於季內收入增加2%，經調整EBITA為18億元。
整體而言大摩料上季阿里收入2,600億元，按年及按季分別升5%及16%，經調整EBITA為521億元，按年持平，按季增長22%，利潤率為20%。