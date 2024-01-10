港股7連跌　汽車股紛紛低收　美團逆市揚1.7%

美國股市於周二（9日）走勢個別，其中道指低收，反映科技股走勢的納指則上揚。亞太區股市方面，日本股市今日（10日）早段突破34000點，為90年以來首次，最新升逾500點，韓股則下跌。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元均上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及金價均輕微上揚。



【16:37】

港股連跌第7日交易日，今日更一度跌至16000點邊緣，同時交投仍低迷，全日成交額為745億元。

恒指收市報16097點，跌92點，國指跌28點，報5421點，科指跌26點，報3428點。

內需及消費股走勢個別，康師傅（0322）跌4.4%，百威亞太（1876）跌3.4%，海底撈（6862）升8.4%，潤啤（0291）升2%，安踏（2020）升1.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.6%，騰訊（0700）跌1.2%，小米（1810）跌1.7%，美團（3690）升1.7%，京東（9618）升0.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌4.4%，蔚來（9866）跌4.6%，小鵬（9868）跌1%，比亞迪（1211）跌1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.9%，港交所（0388）升0.1%，友邦（1299）跌1.8%。

【15:22】

內地股市低收，上證收市報2877點，跌15點，深成收市報8922點，跌48點，滬深300指數收市報3277點，跌15點，創業板指數收市報1743點，跌7點。

港股方面，國指曾失守5400點，最新報5405點，跌44點，恒指跌137點，報16052點，科指跌42點，報3411點。

【14:12】

港股跌幅在午後略為擴大，恒指最新報16076點，跌113點，國指跌35點，報5414點，科指跌31點，報3423點。

康師傅（0322）跌3.6%，百威亞太（1876）跌3.2%。

海底撈（6862）逆市飆8.3%。

【12:18】

港股今早走勢反覆，一度跌至16038點，其後反彈兼收復16200點。恒指中午收市報16122點，跌67點，國指跌16點，報5433點，科指跌14點，報3439點，成交額為383億元。

內需及消費股走勢個別，百威亞太（1876）跌4.1%，海底撈（6862）升6.5%，潤啤（0291）升1.2%，李寧（2331）平收。

科技股方面，阿里（9988）跌0.5%，騰訊（0700）跌1.2%，美團（3690）於70元關拉鋸，中午收市報70.9元，升0.5%，京東（9618）升0.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌2%，蔚來（9866）跌4.4%，小鵬（9868）跌0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，港交所（0388）升0.2%。

【11:27】

港股跌幅擴大，恒指最新報16121點，跌68點，國指跌16點，報5433點，科指跌14點，報3439點。

內需股走勢個別，海底撈（6862）升5.6%，百威亞太（1299）跌3.7%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）升3.8%，翰森製藥（3692）升3.1%。

金融股方面，友邦（1299）跌2.2%。

【10:05】

港股轉跌為升，最新報16235點，升45點，國指升26點，報5476點，科指升14點，報3469點。

翰森製藥（3692）及海底撈（6862）分別升3.2%。

友邦（1299）跌2.6%。

【09:50】

港股今早續於低位徘徊，恒指最新報16160點，跌29點。

不過美團（3690）失守70元關後便從低位反彈，最新報72.2元，升2.3%。

【09:26】

恒指最新報16143點，低開46點，國指低開13點，報5436點，科指低開10點，報3444點。

阿里（9988）高開0.2%，騰訊（0700）低開0.6%，美團（3690）低開0.8%，險守70元。京東（9618）高開1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.9%，港交所（0388）高開0.2%，友邦（1299）低開0.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.8%，蔚來（9866）低開2.4%。