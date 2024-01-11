港股半日揚242點　藥明系全線抽升　美團首回購升近4%｜持續更新

美國股市於周三（10日）高收，其中道指升170點或0.5%，反映科技股走勢的納指升幅更顯著，升111點或0.8%。亞太區股市今早著遍上揚，日股早段曾升穿35000點，再創自1990年以來新高，韓股升6點，澳洲股市則企穩7500點。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均偏軟。商品方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.1%，期金價格則輕微上揚。



【12:16】

港股今早上揚，恒指最新報16339點，升242點，國指升82點，報5503點，科指升62點，報3490點，成交額為450億元。

藥明系今早表現突出，藥明生物（2269）升8%，藥明康德（2359）升4.7%，藥明合聯（2268）升6.2%。

其他醫藥股方面，石藥（1093）升0.6%，翰森製藥（3692）升1.1%。

科技股亦上揚，其中斥資4億元回購的美團（3690）升3.8%，阿里（9988）升2.7%，騰訊（0700）升2.6%，小米（1810）升1%，京東（9618）升1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，港交所（0388）升1.7%，友邦（1299）升1.5%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）無升跌，李寧（2331）跌0.7%。

【11:26】

港股升220點，報16317點，國指升73點，報5494點，科指升52點，報3480點。

萬洲（0288）升3.6%。

騰訊（0700）升2.6%，比亞迪（1211）升2.8%，平安（2318）及阿里（9988）分別升2.1%及2.3%。

【10:20】

港股升幅進一步擴大，曾升近300點，最新報16349點，升252點，國指升97點，報5508點，科指升71點，報3499點。

【10:11】

港股升幅擴大，恒指最新報16238點，升141點，國指最新報5462點，升41點，科指升31點，報3460點。

藥明生物（2269）升9.6%，藥明康德（2359）升3.2%。

科技股方面，美團（3690）升4%。

汽車股亦獲投資者追捧，比亞迪（1211）及理想汽車（2015）升幅均逾2%。

【09:20】

恒指最新報16154點，高開56點，國指最新報5434點，高開13點，科指最新報3434點，高開6點。

科技股方面，美團（3690）首度進行回購，今早高開1.3%，最新報72.65元。阿里（9988）高開0.1%，騰訊（0700）高開0.1%，小米（1810）平開。

內需及消費股方面，李寧（2331）高開0.9%，海底撈（6862）低開0.8%，安踏（2020）高開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%，友邦（1299）平開。