港股開局七連跌　冀加快推出股票市場流動性方案｜許繹彬

耀才證劵執行董事兼行政總裁許繹彬表示，在踏入2024年初，港股走勢迎來病入膏肓般的開局，儘管全球主要市場開局均呈現強差人意的格局，但仍見有上有落；並不如港股這樣，每天連一刻向上的動力都沒有，日日均表現插水，就算曾出現高開或平開，但最終都是低走收場；除弱勢仍未扭轉外，由首天開局至昨天計算，已出現七連跌的情況，恒指已累跌1,218點，並創下26年以來開局表現最差的紀錄，恒指連同國指及科指再創14個月收市新低。

由於走勢相當疲弱，相信市場上確實未有人敢評估港股何時反彈，連何時喘定亦不敢存有任何想像空間；港股現時呈現岌岌可危的狀況，只能在16,000點此等心理關口苦苦掙扎，相信以現行的走勢來評估，久守必失的機會可謂高唱入雲，而去年12月低位15,972點，相信支持力度亦欠奉。

筆者認為，導致港股走勢踏入2024年出現瀉藥一樣的般現象的主因，不單是美國減息預期降溫，還有美國債息反彈、人民幣匯率出現疲弱、內地經濟數據比較預期差等，這些耳熟能詳的因素已令一直處於捱打狀態的港股繼續不振，投資者可能亦已習以為常；但充斥市場的壞消息只有「沒有最衰，還有更衰」。

事緣本周初突然傳出內地最大民營資產管理公司中植集團，因負債逾4,200億元人民幣而宣布破產；消息一出，外界均用中國版「雷曼事件」來形容，認為事件或影響金融穩定性，同時反映內地企業面對經營困難。由於事態嚴重，不其然令投資者會聯想到事件會持續發酵，或會「牽連甚廣」；再者，大藍籌成為每周清洗對象好像已視為常態，京東集團（9618）旗下在美國納斯達克交易所上市的速遞平台達達集團（美：DADA），在美國進行常規內部審計過程中被發現存疑行為，消息一出，隨即令市場上再失去一隻紅底股，京東（9618）股價曾一度跌至97元；在種種不利因素充斥下，即令已經淹淹一息的港股，再增添仇雲慘霧。持續下跌的景況，更令投資者的心情彷如刀割。

筆者表示，即使未來市場會繼續憧憬美國聯儲局今年將減息的數據或消息會激活市場，但相信只能令外圍股市呈現反彈；就算國內未來會有降準等措施會出台挽救疲弱的經濟，但經濟環境在缺乏如此實質改善的因素下，疲弱的中、港股市恐怕難有顯著反彈。在未有充足資金流入而令成交金額有所改善，加上投資者對後市缺乏信心，短期內可能只會採取「逢高必沽」的投資策略，因而令港股走勢持續出現高開低收的情況，投資者惟有苦守。

去年九月，港府高調地成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素作為首要目標，目的相信是希望盡快挽救低迷的股票市場，從而帶動經濟反彈；但小組已經成立超過三個月，市場上好像未有任何具體的方案出台；如今港股市況已如此極度低迷的困境，港府是否加快推出，並於短期內會否有政策出台來挽救港股？相信投資者在如此困境下，確實會熱切期待。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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