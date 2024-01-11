花旗一詞論盡今年內地經濟表現　資金遠離中港股市　轉投印度市場

花旗發佈最新中國股市預測，花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，若以一詞評2024年中國經濟，則應為「平淡」，料中國經濟GDP增速放緩至4.6%。



花旗預期今年中國GDP增速為4.6%，2023年GDP增速則有5.3%，存放緩態勢。首先，較此前疫情經濟滯緩而言，今年經濟將喪失基數效應，最可能拖累數據。

內房拖累持續 消費力度降溫

而從中國GDP增長的助推因素看來，劉顯達表示，消費、投資、淨出口實則為GDP增長的三頭馬車，但儘管服務業有增長潛力，但受制於包括內房等地方債務、居民收入、就業情況等不理想，中國PPI與CPI指數料仍將處於低位，料消費力度將會降溫。此外，花旗對中國工業部門的盈利增長，也維持較低預期。

但他指出，近來中國加大基建投資，淨出口有望轉正。但內房投資或按年跌一成，且在全球控制通脹的外部環境加持下，出口有可能存在外部阻礙，故令內地經濟難有大起色。

資金遠離中港股市態勢不減

劉顯達直言，去年內地及香港股市資金流出，轉投印度及日本等市場，這種態勢料仍將延續。且從政治因素考慮，今年恰逢美國與台灣大選，具體情況如何瞬息萬變，或需等結果落地，才可期外資流入。