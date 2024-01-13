機管局債券｜下周三起認購　專家籲人均5至10手　可沽綠債換馬

機管局首發零售債券，將於下周三（17日）早上九時，至1月25日下午二時起公開認購，每年定息4.25厘，入場費為1萬元，與市場上較低門欄的定存息相若，但能在美國年內將減息背景下鎖定回報長達2.5年，並可靈活地以認購價提前贖回，具備一定吸引力。不過，專家表示，此次發行額僅有50億元，遠低於早前的綠債及銀債，料人均僅能獲派3至5手，但若資金充裕者也可人均認購10手，資金不足者甚至可考慮沽出綠債換馬。



專家預計,此次機管局零售債料人均僅能獲派3至5手，但若資金充裕者也建議可人均認購10手，資金不足者甚至可考慮沽出綠債換馬。。（梁鵬威攝）

「缺水」可以綠債換馬

政府近年屢向市民發債，包括零售債券、綠色債券及銀髮債券，「供應」愈來愈多，較早年發行的債券保底息其實較底，機管局今批債券每年定息4.25厘，相對有吸引力。

以綠債為例，截至周四收市，去年保底息達4.75厘的第二批綠債（4273）報102.7元，到期孳息率為3.73厘。而保底息僅有2.5厘、上市首日即潛水的首批綠債（4252）則報97.75元，到期孳息率為4.27厘。

致富證券董事郭家安表示，若果手頭資金不足，可考慮沽出手頭綠債2至3手，來換抽機場局債券。也可先透過孖展來抽機場局債券，在得知抽中手數後，再以同樣手數換走手頭綠債。而由於第二批綠債孳息率低於機管局債息，建議可沽出此批綠債，而相關沽出費用一般不會涉及太多，預計如此轉債仍「有肉食」。

陸秉鈞指出，機管局債券提早贖回機制可提供靈活性進行資產調撥。若果想增加分到的手數，可以採用「人海戰術」全家總動員去申購。（梁鵬威攝）

料較吸引長線客戶

他表示，機管局推出零售債消息公佈後，獲得不少客戶查詢，具備一定投資吸引力。除了利率4.25厘與定存相比具備競爭力外，也具備100%贖回要求，意味著即使二手市價跌穿100元，投資者仍能提早收取全數本金，與定存及銀債一樣有保本性質，更勝於綠債。與此同時，也能夠在到期前提前贖回，相較定存更具備靈活性。

富途證券香港首席策略師陸秉鈞也指出，若然投資者希望趁低吸納港股，但認為股市短期未見低位，那麼機管局債券的提早贖回機制，就可以提供到一個靈活性進行資產調撥。不過，此類債券首日升幅不算太吸引，走勢較大概率跟上一次綠債首幾天的表現相約，主要較吸引長線客戶，抽到後無論升跌都宜一直持有，但考慮到此次加入了提早贖回機制，不排除只願持有一至兩季度的短線客也會受到吸引加入。

郭家安表示，若果手頭資金不足，可考慮沽出手頭綠債2至3手，來換抽機場局債券。

可採用「人海戰術」

中銀香港個人數字金融產品部副經理周國昌表示，隨著市場預期美國息口見頂，港元拆息逐步回落，再加上100%贖回機制，與政府債券不同，風險更低，對投資者有吸引力。他預計是次零售債認購反應熱烈，認購人數或達逾20萬人次，建議每人認購3至5手，進取者可抽5至10手。

陸秉鈞也估計，由於該次最高發行金額為50億港元，只及上一次綠債的四分之一，若然認購反應跟上一次的綠債一樣，將會明顯大幅超額，申購3至5手應該足夠，但若想博能夠分到盡，也可以抽8至10手，抽到後無論升跌都宜一直持有。

他又指出，由於該次是採用循環配發機制發行，若果想增加分到的手數，可以採用「人海戰術」全家總動員去申購。