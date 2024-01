美國證券交易委員會(SEC)已於當地時間周三(10日),批准11隻Bitcoin(比特幣)現貨交易所買賣基金(ETF)發行。消息刺激Bitcoin一度重上49,000美元,再創自2021年12月以來新高,不過在高位遇阻力並且倒跌。



Bitcoin最新報46,228.42美元,跌0.9%。

另一方面加密貨幣交易所Coinbase於周四(11日)股價下挫,收市報141.16美元,跌6.7%。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)