港股半日反覆高開5點　滙豐挫逾2%　油股及金礦股上揚｜持續更新

美國股市於周四（11日）走勢個別，其中道指升15點，納指則接近平收。亞太區股市方面，日本股市於早段曾勁升逾600點，韓股則跌8點。商品市場方面，受到美英空襲也門胡塞刺激，油價及金價均上揚，其中紐約期油升近1.9%。匯市方面，美元兌歐元﹑日圓及英鎊等主要貨幣均上揚。



【12:17】

港股今早走勢反覆，恒指中午收市報16307點，升5點，國指升14點，報5508點，科指跌10點，報3492點，成交額為405億元。

科技股方面，阿里（9988）升0.5%，美團（3690）升1.3%，騰訊（0700）升1.2%，小米（1810）跌1.9%，京東（9618）跌1.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌2.8%，小鵬（9868）跌4.8%，蔚來（9866）跌1.9%，比亞迪（1211）無升跌。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.5%，友邦（1299）升0.6%，港交所（0388）升0.9%。

內地消費股方面，海底撈（6862）升1%，李寧（2331）升2.8%，潤啤（0291）升0.6%。

油股方面，中海油（0883）升1.8%，中石油（0857）升1%。

金礦股上揚，招金（1818）升1.7%，山東黃金（1787）升1.1%，中國黃金（2099）升0.8%。

【09:53】

港股掉頭上揚，恒指最新報16312點，升10點，國指升13點，報5507點，科指最新報3503點，無升跌。

中海油（0883）升2%，東方海外（0316）升1.6%，友邦（1299）升1.2%。

【09:26】

恒指最新報16216點，低開85點，國指最新報5464點，低開30點，科指最新報3476點，低開26點。

油價今早上揚，油股卻未見太進取表現，中海油（0883）高開0.2%，中石油（0857）低開0.4%，中石化（0836）平開。

金礦股方面，招金（1818）平開，山東黃金（1787）平開。

科技股方面，阿里（9988）低開0.6%，美團（3690）低開0.9%，騰訊（0700）低開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）低開2.4%，港交所（0388）平開。