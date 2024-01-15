海普瑞藥業低開逾4% 附屬公司於意大利遇電信詐騙 涉款約億元
撰文：張偉倫
出版：更新：
內地醫藥商海普瑞藥業（9989），於海外涉嫌遇上電信詐騙，涉款約億元。海普瑞指出旗下全資附屬公司Techdow Pharma Italy S.R.L.（天道意大利）近期涉嫌遭到犯罪集團詐騙，涉案金額1,170餘萬歐元，又指出已第一時間向當地警方報案，警方已立案及開展案件調查辦理工作。
受事件影響，海普瑞低開4.3%，報3.09元。
海普瑞指出會全力配合警方工作，爭取最大限度避免損失。海普瑞藥業稱，初步判斷本次為偶發事件，並確認公司生產經營正常運轉。
公司又指出已派人前往天道意大利處理事件。由於案件正積極偵辦中，結果尚無法確認，或對公司截至2023年12月31日的財務報表造成潛在影響。
公司董事會認為整體運營及其財務狀況維持穩健，同時公司管理層謹慎審視該事件，積極採取措施加強內部控制管理，提高規範治理水準，提升風險防範意識。
該公司於去年首3季賺約1.43億元人民幣。
懸賞最高50萬！ 內地警方通緝2名緬甸官員 為涉華電訊詐騙頭目誘33人赴土耳其從事電訊詐騙 台灣男子被判監禁220年中國駐緬甸大使陳海與緬外長會面 協調打擊電訊詐騙清華教授：網絡實名制致個人資料洩露 與電訊詐騙激增有關美華裔教授陶豐被控隱瞞與中國大學合作 電訊詐騙及虛假陳述罪成