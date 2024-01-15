海普瑞藥業低開逾4%　附屬公司於意大利遇電信詐騙　涉款約億元

內地醫藥商海普瑞藥業（9989），於海外涉嫌遇上電信詐騙，涉款約億元。海普瑞指出旗下全資附屬公司Techdow Pharma Italy S.R.L.（天道意大利）近期涉嫌遭到犯罪集團詐騙，涉案金額1,170餘萬歐元，又指出已第一時間向當地警方報案，警方已立案及開展案件調查辦理工作。



受事件影響，海普瑞低開4.3%，報3.09元。

海普瑞指出會全力配合警方工作，爭取最大限度避免損失。海普瑞藥業稱，初步判斷本次為偶發事件，並確認公司生產經營正常運轉。

公司又指出已派人前往天道意大利處理事件。由於案件正積極偵辦中，結果尚無法確認，或對公司截至2023年12月31日的財務報表造成潛在影響。

公司董事會認為整體運營及其財務狀況維持穩健，同時公司管理層謹慎審視該事件，積極採取措施加強內部控制管理，提高規範治理水準，提升風險防範意識。

該公司於去年首3季賺約1.43億元人民幣。