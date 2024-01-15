港股反覆半日跌25點　百度瀉逾1成　小鵬挫近8%｜持續更新

美國股市於上周五（12日）長假期夕走勢個別，道指跌逾百點而反映科技股走勢的納指則高收。亞太區股市方面，日股今早升逾200點，韓股升6點。匯市方面，於亞洲交易時段，歐元兌美元上揚，美元則兌日圓及英鎊上揚。商品市場方面，紐約期油及期金價格於亞洲交易時段偏軟。



【12:35】

港股今早走勢反覆，恒指中午收市報16219點，跌25點，國指跌34點，報5447點，科指跌60點，報3410點，成交額為395億元。

科技股表現疲弱，百度（9888）跌10.1%，騰訊（0700）升0.2%，美團（3690）升0.6%，阿里（9988）跌0.8%，中午收市報70元，小米（1810）跌0.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌4.3%，小鵬（9868）瀉7.9%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%，友邦（1299）升2.2%。

【10:15】

港股走勢再次逆轉，恒指最新報16289點，升45點，國指升不足1點，報5482點，科指跌22點，報3448點。

百度（9888）最新報104.4元，瀉8.1%。

【09:37】

港股轉跌，恒指最新報16123點，跌120點，國指跌53點，報5428點，科指跌60點，報3409點。

百度（9888）跌7.6%，京東（9618）跌2.3%，小米（1810）跌1.4%。

內房股方面，龍光（3380）升10%，龍湖（0960）跌穿10元，曾低見9.88元，最新報9.99元。

【09:20】

恒指最新報16258點，高開13點，國指最新報5486點，高開4點，科指最新報3459點，低開11點。

滙豐（0005）最新報61.1元，低開0.7%，友邦（1299）高開0.9%，港交所（0388）高開0.6%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.6%，美團（3690）平開，騰訊（0700）高開0.6%，小米（1810）高開0.8%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開0.5%，蔚來（9866）低開0.4%，小鵬（9868）低開2.1%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.7%，李寧（2331）低開0.1%。