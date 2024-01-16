港股失守萬六點　國指跌穿5400點　康師傅瀉逾4%｜持續更新

周一（15日）為美國於假期，當地股市休市一天。亞太區股市今日（16日）普遍向下，其中日股更跌逾200點，韓股跌逾1%。匯市方面，美元兌多種主要貨幣轉強，其中兌日圓重上146水平。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油價格下跌，紐約期金價格則上揚。



【11:26】

港股跌穿萬六點，恒指最新報15987點，報228點，國指跌70點，報5375點，科指跌57點，報3346點。

康師傅（0322）跌4.3%，百威（1876）跌3.2%。

【10:46】

港股跌幅再次擴大至逾百點，最新報16080點，跌136點，國指跌37點，報5409點，科指跌34點，報3369點。

內需及消費股表現疲弱，康師傅（0322）跌2.7%，百威（1876）跌2%。

重磅股滙豐（0005）跌2.1%。

【10:33】

港股維持數十點跌幅，恒指最新報16152點，跌63點，國指跌7點，報5438點，科指跌5點，報3398點。

上市剛好一周年的百果園（2411）股價大瀉，最低見3.91元，最訣報4.14元，瀉31%，成交額為5,580萬元。

百度（9888）逆市反彈3.9%，東方海外（0316）升2.4%。

【10:06】

港股跌幅收窄，恒指最新報16166點，跌49點，國指跌3點，報5443點，科指接近無升跌，最新報3403點。

康師傅（0322）跌2.7%，滙豐（0005）跌2.2%，新奧能源（2688）跌2.1%，龍湖（0960）跌1.8%。

【09:25】

恒指最新報16030點，低開186點，國指最新報5391點，低開55點，科指最新報3369點，低開34點。

昨日下瀉逾1成的百度（9888）今早反彈，最新報101.2元，高開0.7%。阿里（9988）最新報68.85元，低開1.6%，騰訊（0700）最新報283.8元，低開1.9%，美團（3690）低開2.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.2%，蔚來（9866）低開0.3%，小鵬（9868）低開0.1%，比亞迪（1211）低開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）失守60元，最新報59.6元，低開2.2%，友邦（1299）低開1.5%，港交所（0388）跌穿250元，低開0.8%，最新報249.8元。

消費股方面，海底撈（6862）低開2.1%，李寧（2331）低開0.8%。