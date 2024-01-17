恒指失守15500點　瀉逾400點　美團挫半成險守70元關｜持續更新

美國股市於周二（16日）假期後復市，表現失色，三大指數均低收，其中道指跌231點或0.6%，反映科技股走勢的納指跌28點或0.2%。亞太區股市今日（17日）早段走勢個別，日股升逾500點，企穩36100點，澳洲及韓國股市則向下，其中韓股跌逾1%。匯市方面，美元日圓上揚，惟對歐元及英鎊均偏軟。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段向下，紐約期金價格則輕微上揚。



【10:27】

港股失守15500點，最新報15447點，跌418點，國指跌149點，報5193點，科指跌119點，報3206點。

阿里健康（0241）跌6.9%，京東健康（6618）跌6.2%。

美團（3690）跌5.3%，最新報70.05元。

【09:58】

大市跌幅擴大至逾300點，並考驗15500點，恒指最新報15519點，跌346點，國指跌121點，報5222點，科指跌98點，報3226點。

美團（3690）跌4%，最新報71元，阿里健康（0241）跌4.9%，京東健康（6618）跌4.7%。

【09:40】

港股跌幅進一步擴大，最新報15604點，跌261點，國指最新報5250點，跌92點，科指跌74點，報3251點。

騰訊（0700）跌1.9%，招行（3698）跌1.9%，美團（3690）跌2%。

恒隆地產（0101）逆市升2%。

【09:25】

恒指最新報15764點，低開101點，國指最新報5301點，低開41點，科指最新報3294點，低開31點。

阿里（9988）低開0.6%，最新報68元，騰訊（0700）低開1.9%，美團（3690）低開2%，小米（1810）低開1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.5%，報58.8元。港交所（0388）低開0.4%，友邦（1299）低開0.2%。

內房股方面，龍湖（0960）低開1.2%，雅居樂（3383）平開，碧桂園（2007）平開。

汽車股方面，理想（2015）高開0.3%，蔚來（9866）低開4.1%。