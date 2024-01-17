3間上市公司提罷免董事　主席為同一人　原因係呢個｜溫多娜

上市公司管理層時有變動，但近日就有三間上市公司發通告，以類似的理由提罷免董事，更為「有趣」的是該三間公司的主席皆為同一人，據稱是資深投資人 ！

其中，富匯國際(1034)公布，已罷免公司主席及非執行董事馬小秋的職務，相關書面通知獲包括馬小秋自己在內，最少四分三在職董事簽署。

罷免原因為馬小秋上月以來，一直缺席所有董事會會議，而且管理風格和理念，與其他董事明顯不同。

另外，恒富控股(0643)董事會就議決，召開股東特別大會，表決罷免4名董事的職務，包括主席馬小秋，執行董事姜金波、陳君及獨立非執行董事王帆，罷免之理由是管理方式和理念，與其他董事有很大差異，留任不符合股東最佳利益。

此外，萬馬控股(6928)董事會亦議決，召開股東特別大會，表決罷免5名董事的職務，包括主席馬小秋，非執行董事劉心藝、陳居、呂秋佳及獨立非執行董事金來林，罷免之理由是管理方式、理念與其他董事有重大差異，允許相關董事繼續參與公司的管理將不符合本公司及其股東的整體最佳利益。

上述3間公司皆相信，罷免不會對業務營運造成重大不利影響。

馬小秋為資深投資人

至於馬小秋背景如何，據萬馬控股年報，馬小秋現年62歲，為公司執行董事。她於2021年7月21日獲委任為主席兼執行董事。彼為資深投資人，於文旅、科技及醫療保健領域擁有逾20年經驗。自2017年6月27日起擔任中國投資基金有限公司（0612）的主席兼非執行董事。彼自2021年1月14日起擔任富匯國際（1034）的主席兼非執行董事。彼自2023年2月1日起擔任恒富控股有限公司（0643）主席兼執行董事。