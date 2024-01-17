內地去年房地產開發投資按年跌9.6%　住宅投資降9.3%

國家統計局發佈數據顯示，2023年房地產開發投資110,913億元（人民幣‧下同），按年下降9.6%。當中全國住宅投資83,820億元，下降9.3%。



國統局指出去年商品房銷售面積111,735萬平方米，比上年下降8.5%，其中住宅銷售面積下降8.2%。商品房銷售額116,622億元，下降6.5%，其中住宅銷售額下降6%。

去年房地產開發企業到位資金127,459億元，比上年下降13.6%。其中，國內貸款15,595億元，下降9.9%；利用外資47億元，下降39.1%；自籌資金41,989億元，下降19.1%；定金及預收款43,202億元，下降11.9%；個人按揭貸款21,489億元，下降9.1%。

2023年，房地產開發企業房屋施工面積838,364萬平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面積589,884萬平方米，下降7.7%。房屋新開工面積95,376萬平方米，下降20.4%。其中，住宅新開工面積69,286萬平方米，下降20.9%。房屋竣工面積99,831萬平方米，增長17%。其中，住宅竣工面積72,433萬平方米，增長17.2%。