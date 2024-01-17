機管局零售債券｜滙豐指出首日認購人數與去年綠債相若

【機管局債券／機場債券／機管局零售債券】機管局早前宣布發行50億元零售債券，今日（17日）起公開發售，滙豐發言人表示，經滙豐認購機管局發行的零售債券的客戶人數，與去年香港政府發售零售綠色債券的首日數字相若，反映市場對於能提供穩定收入且較穩健的投資產品有強勁需求。



該行又指出接獲的申請約四分之三經由數碼渠道遞交，證明流動理財已日益成為客戶較喜愛的選擇。此外，由於預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，建議客戶盡早進行認購，並利用滙豐網上理財及流動理財等數碼渠道。

客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，並可獲豁免共八項收費，包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。同時，滙豐每季都會支援投資者透過網上渠道向機管局提出提早贖回債券要求。