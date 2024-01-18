港股反彈半日揚97點　ATMX皆上升　滙豐彈1.5%｜持續更新

歐美股市於周三（17日）延續亞太區股市跌勢，其中美股三大指數均低，跌幅介乎0.25%至0.59%。亞太區股市今日（18日）早段喘穩，其中日本及韓國股市均上揚。匯市方面，美元兌歐元﹑日圓及英鎊均偏軟。商品市場方面，紐約期油及期金價格於亞洲交易時段址輕微上揚。



【12:10】

港股反彈，半日揚97點，報15374點，國指升29點，報5162點，科指升17點，報3177點，成交額為565億元。

科技股上揚，阿里（9988）升1.8%，騰訊（0700）升0.2%，美團（3690）升1.9%，小米（1810）升0.6%，京東（9618）跌1%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.5%，友邦（1299）跌0.7%，港交所（0388）跌0.4%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升0.6%，潤啤（0291）升2%，中午收市報30.3元，李寧（2331）跌0.9%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.9%，潤地（1109）跌1.5%，中海外（0688）升2%。

【11:03】

港股再轉跌，恒指最新報15270點，跌6點，國指跌5點，報5127點，科指跌8點，報3151點。

中石油（0857）跌3.4%，萬洲（0288）跌2.7%。

【10:02】

港股早段走勢反覆，一度轉跌，恒指最新報15392點，升115點，國指升48點，報5181點，科指升29點，最新報3189點。

信義系上揚，信義玻璃（0868）最新報7.34元，升3.1%，信義光能（0968）升2.9%。

金沙（1928）升2.7%。

【09:25】

恒指最新報15301點，高開24點，國指最新報5149點，高開16點，科指最新報3167點，高開7點。

科技股今早普遍回穩，騰訊（0700）平開，阿里（9988）高開2.2%，美團（3690）高開0.6%，小米（1810）低開0.9%，京東（9618）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）低開1.6%，港交所（0388）低開0.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開不足0.1%，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）高開0.6%。

內需及消費股方面，李寧（2331）高開0.2%，潤啤（0291）高開0.2%，康師傅（0322）高開0.3%。