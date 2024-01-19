友邦升幅達4%　網易揚近3%　恒指力迫15500點｜持續更新

美股於周四（18日）高收，三大指數分別錄得0.54%至1.35%升幅，當中以反映科技股走勢的納指表現最出色。亞太區股市今日（19日）早段普遍上揚，其中日股升逾500點，並於36000點附近徘徊。韓股及澳洲股市均錄得約1%或以上升幅。匯市方面，於亞洲交易時段，美元兌歐元﹑日圓及英鎊均轉弱。商品市場方面，紐約期油及紐約期金價格均輕微上揚。



【10:42】

友邦（1299）升4%，最新報61.6元，網易（9999）跌2.9%，中芯（0981）升2.7%。

恒指最新報15490點，升98點，國指最新報5186點，升14點，科指升11點，報3187點。

【09:38】

港股早段升幅擴大，恒指最新報15492點，升100點，國指升17點，報5189點，科指升15點，報3192點。

滙豐（0005）重上59元，最新報59.1元，升0.9%，友邦（1299）重上60元，最新報61.45元，升3.7%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.6%。

【09:25】

恒指最新報15404點，高開12點，國指最新報5167點，低開4點，科指最新報3171點，低開5點。

阿里（9988）低開0.8%，騰訊（0700）低開0.9%，美團（3690）低開0.3%，小米（1810）低開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，港交所（0388）平開，友邦（1299）高開1.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.4%，小鵬（9868）低開0.5%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）低開0.3%，李寧（2331）高開0.5%。