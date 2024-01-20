「身懷六甲」利淡形態　能否帶來可取避險果效？｜聶振邦

承接上回，繼續探討陰陽燭的「身懷六甲」形態，陰陽燭排列是先長後短，上回討論的是利好形態，陰陽燭的配搭為先見長陰燭 (▍)，繼而出現短陽燭 ()。今次則看利淡形態，先見長陽燭 ()，後見短陰燭 (￭)，這組合依然像一位孕婦懷著胎兒的模樣，所以若要作出分類，長陰燭配短陽燭為「利好身懷六甲」形態；長陽燭配短陰燭為「利淡身懷六甲」形態。這仍是「吞噬形態」之一，一枝陰陽燭將另一枝全然蓋覆，而典型形態是長的陰陽燭的燭身，全然蓋覆整枝短的陰陽燭，就是包括上影線的頂部和下影線的底部。

買賣雙方形勢解讀

故此上述的「利淡身懷六甲」形態，就是首先出現的長陽燭的燭身，全然蓋覆其後出現的整枝短陽燭。論到長陽燭，會是大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭；短陰燭會是陰陀螺或下影陰燭。長陽燭為強勢陽燭，反映買方動力處於強勢，按理勢頭延續，預期緊接交易日繼續見陽燭。然而，陰燭卻見出現，反映賣方動力「反撲」成功，買方動力不但失去強勁優勢，實則是優勢全然被賣方動力瓦解。值得留意當時賣方僅較買方略勝一籌，所以只見短陰燭，屬於弱勢陰燭。

當出現「身懷六甲」利淡形態時，投資者須要更具警覺。

利淡強弱看前走勢

短陰燭出現解讀為當時股指或股價只是窄幅擺動，買方動力和賣方動力為爭持格局，稍見對方出擊，經已予以還擊，故此波幅維持在上個交易的開市位和收市位之間。另外，筆者在本系列陰陽燭撰文已多次強調，在觀察形態之外，必須留意形態出現時，股指或股價處於何水平。今次探討的是利淡形態，所以升勢出現時間越長之後才出現，「利淡身懷六甲」形態的參考性越高。至於升勢的時長需求，常見為兩週或以上，所以今次論討的形態，也稱為「頂部身懷六甲」，預示後市將要轉勢，由升轉跌。

聯康生物科技案例

於股指或個股上升期間，屬於買方動力佔優的階段，要是忽然見陰燭，代表賣方動力轉為佔優。以聯康生物科技（0690）為例，於2022年1月5日開市價和收市價分別為0.089元和0.104元，後者較高，並見相距十五個價位，就百分比而言上移近一成七，一般相距5%或以上便屬於長的陰陽燭。當日高位和低位分別是0.085元和0.108元，相對低於開市價和高於收市價，為上下影陽燭，屬於強勢陽燭之一。另可留意當日高見0.108元，為2021年9月3日以來最高，歷時超過四個月，遠多於上述的兩週最低門檻。

下個交易日（2022年1月6日）股價介乎0.092至0.1元，相對1月5日的陰陽燭的燭身介乎0.089至0.104元，可見1月6日的陰陽燭全然被覆蓋，配合股價於高水平出現此形態，確認是「利淡身懷六甲」出現。不過要補充一點，1月6日的開市價和收市價分別為0.092和0.1元，後者較高，所以是短陽燭而非短陰燭。雖然如此，因為形態出現在超過四個月的股價高位，無礙「利淡身懷六甲」出現的結論。結果股價自1月6日起的確漸見下行，至6月1日低位和收市位分別是0.054和0.057元，較1月5日高見0.108元，歷時不足五個月累跌約五成，此形態成功帶來良好的避險效果。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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