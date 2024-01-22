恒指新報14841點挫逾3%　科指險守3000關　潤地插一成｜持續更新

投資者對聯儲局3月減息的預期降低，美股在新年伊始短暫下挫後恢復升勢，周五收高，道指與標普500指數創造歷史新高。至於港股連跌三周瀉1738點。



【14：41】恒指失14900關口 科指挫3.8%

恒指繼續走低，報14841點，跌467點或3.05%；科指報3005點，跌124點或3.98%。

【14：06】恒指跌幅擴大報14974點

恒指跌幅擴大報14974點，跌333點或2.18%；科指報3042點，跌87點或2.81%。

內房板塊普遍向下，潤地（1109）插10.6%仍領跌藍籌。龍湖（0960）跌8.7%；融創（1918）跌8.7%；越秀（0123）跌8.2%；碧桂園（2007）跌4.5%；恒大跌5.2%。

【13：09】恒指再穿萬五關 報14993點

恒指下午開市再穿15000關，報14993點，跌315點或2%；科指報3045點，跌84點或2.7%。

【12：09】恒指收復15000點 險企15004點

恒指驚險收復15000點，半日收報15004點，跌303點或2%；科指半日報3052點，跌77點或2.5%；國指半日報5027點，跌99點或1.9%。

美團（3690）破底跌5%；騰訊跌2.8%。

蔚小理跌幅延續，蔚來（9866）跌6.3%；小鵬（9868）跌6%；理想（2015）跌4.9%。

潤地（1109）跌8.9%，領跌藍籌。聯想（0992）逆市升1.2%。

【11：27】恒指穿15000點

恒指跌穿15000點，現報14989點，跌316點或2.7%，暫低見14974點。科指跌87點，報3042點。

【10：57】恒指跌249點

恒指跌249點，開報15059點。科指跌1.94%，報3069點。

美團 （3690） 跌5%，低見65.1元。新能源汽車股齊插，蔚來 （9866） 跌近6%，小鵬汽車 （9868）跌近5%， 理想汽車 （2015） 跌逾4%。

【10：33】恒指跌近200點

恒指跌192點，開報15116點。科指跌1.49%，報3083點。

美團 （3690） 跌近5%，低見65.1元；騰訊 （0700） 跌逾2%，阿里巴巴 （9988）升0.15% 。

新能源汽車股齊插，蔚來 （9866） 跌近半成，小鵬汽車 （9868）跌逾4%， 理想汽車 （2015） 跌逾3%。

【09：46】恒指轉跌

恒指轉跌73點，開報15234點。科指跌0.66%，報3109點。

港交所 （0388） 跌逾1%，低見226元。

美團 （3690） 受壓，跌逾4%，低見65.5元。阿里巴巴（9988）逆市靠穩升0.69%，騰訊（0700）跌逾1%。

零跑汽車 （9863） 溢價七發新股，股價高開逾8%，後跌逾3%。

【09：20】恒指高開40點

恒指高開40點，開報15349點，成交17.8億元。科指跌0.5%，報3144點。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）升逾2%，騰訊（0700）跌0.22%，美團（3690）跌0.07%。

另外，網易 （9999） 升2%，京東（9618）升近2%，蔚來（9866）跌逾2%。