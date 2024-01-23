恒指下午開市升446點　企穩萬五關　信義光能領跑｜持續更新

港股開局奇差，續尋底，昨日﹙22日﹚收報14961點，失守萬五點大關。市場關注今日還否喘定。



【13:30】港股下午開市升446點

港股下午開市升446點或3%，報15407點；國指報5161點，升159點或3.2%；科指報3163點，升127點或4.2%。

藍籌方面，信義光能升8.9%，表現最好。另外，只有三隻藍籌轉跌，分別為恒安國際（1044），跌0.8％；百威亞太（1876）挫0.7％；紫金礦業（2899），跌0.4％。

【12:07】港股半日升近400點

港股半日升近400點，恒指收報15329點，升367點或2.46%；國指報5137點，升135點或2.7%；科指報3143點，升108點或3.56%。大市成交額707億元。

其中，信義光能升8.37%，冠絕藍籌股。另外，潤地及龍湖分別升7.1%及7.19%，有份支持大市。

重磅科技股方面，阿里巴巴升3.36%、美團升2.59%、升4.04%。

【11:33】港股升幅回順

港股升幅略回順，港股現升345點或2.31%，報15307點；科指升106點或3.5%，報3141點。大市成交額672億。

信義光能升7%，另外龍湖及潤地分別升6.06%及5.85%。

【10:36】港股升幅擴大至500點

港股升幅擴中至500點，恒指現報15462點，升501點或3.35%，而科指更大升151點或5%，報3187點。大市成交額503億元。

潤地﹙1109、龍湖﹙0960﹚及潤象﹙1209﹚分別升8.53%、8.2%及7.93%。另外，信義光能﹙0968﹚亦升8.37%。

消息上，彭博引述知情人士透露，中國政府正在考慮多項支持工具，以穩定資本市場運行，決策者考慮設立規模約2萬億元人民幣（2780億美元）的股市平准基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬港、深港通投向A股。

【10:11】港股升幅擴大至近400點

印度股市市值首次超過香港股市，外電形容為該國取得的又一成就。彭博匯編數據顯示，截至周一收盤，印度交易所上市股票總市值達到4.33萬億美元，香港為4.29萬億美元。印度成為全球第四大股票市場，其股票市值自12月5日以來首次突破4萬億美元，其中約一半為過去四年所增加。

不過，今日早段港股打回一些「爭氣波」，港股升幅一度擴大至逾400點，最新報15355點，升394點或2.63%；國指報5152點，升149點或2.98%；科指報3159點，升123點或4.08%。大市成交額378億元。

其中信義光能﹙09698﹚升5%、創科﹙669﹚升4.18%、潤地﹙1109﹚升4.146%。

【09:46】港股維持過百點升幅

港股維持過百點升幅。恒指現報15072，升111點或0.74%；國指報5042點，升40點或0.81%；科指報3068點，升33點或1.09%。大市成交額144億元。

網易﹙9999﹚升2.17%，已是表現最佳藍籌股。另外，京東﹙9618﹚升1.93%、阿里﹙9988﹚升1.75%、騰訊升1.75%，齊齊支持大市。

另邊廂，紫金﹙2899﹚逆市跌1.62%。

【09:27】恒指重上15000點大關

恒指開報15038點，升77點或0.52%；國指報5030點，升28點或0.58%；科指升26點或0.88%，報3062點。大市成交24億元。

騰訊控股﹙0700﹚升1.75%，報266.8元。