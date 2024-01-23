星洲基金「撈底」港股　勁蝕兩成宣布關閉　投資官：我已失去信心

中港股市在外圍造好情況下持續疲軟，連累一眾海外投資者及基金。當中外媒報道，新加坡對沖基金亞洲創世紀資產管理（Asia Genesis Asset Management Pte)，看好中港股市低估值潛力，趁機「撈底」，並同時沽空日股，但1月以來錄得大幅虧損近20%，最終宣布即將關閉宏觀基金。



於此同時，由南韓金融機構售出的國企指數ELS，最新一批到期ELS票據令散戶損失2,296億韓圜，比一星期前增加一倍，當地媒體《The Korea Herald》毫不客氣直指港股「臭名遠播」。



《彭博社》引述亞洲創世紀資產管理一封給投資者的信，指該基金在一月份「縮水」18.8%。創始人兼首席投資官Chua Soon Hock表示，他看好中港股市低估值潛力，趁機「撈底」，並同時沽空日股，結果試圖在恒指「撈底」時，犯了一個「大錯誤」。

他又表示，日經指數與恒生指數的價差感到「震驚」，該價差使得中國和日本股票的估值與1991年時相同，「我已經到了失去作為交易員信心的階段」。值得一提的是，日股本月漲至34年來的新高，近日突破36,000點，惟恒指踏入2024年繼續頹勢，本周一度失守15,000點。

日股本月漲至34年來的新高，近日突破36,000點。（資料圖片）

有員工以「除非香港滅亡」來誤導散戶

另外，由南韓金融機構售出的ELS今年陸續到期，據《每日經濟新聞》報道，在1月12日到期的ELS票據錄得1,067韓圜（6.2億港元）虧損，一星期後到期票據損失急增至2296億韓圜（13.4億港元），這場韓國版《奪命金》，已令不少散戶投資本金三年慘蝕一半。

國指ELS自去年底開始，傳出爆煲傳聞，苦主多次上街示威，甚至削髮抗議，要求南韓監管機構金融監察院（FSS）介入調查。FSS本月初上門調查十二間金融機構，包括五大銀行，引起南韓社會廣泛關注。五大銀行三年前大力推銷恒指國企指數ELS，有員工更以「除非香港滅亡」來誤導散戶，該產品屬固定收益金融工具，利率約為3%，但若指數在到期日下跌35%至55%，本金就會出現損失，而國企指數三年至今跌幅將近六成。