人行預告降準 恒指全日升545點 科指揚逾4%、阿里彈7%
市場憧憬中國政府將推刺激經濟措施，美股隔晚個別發展，道指收市跌勢縮窄，標指創歷史新高，為今年內第3個紀錄高位。
【16：00】恒指全日升545點
恒生指數全日升545點，報15899點，成交1288億元。科指升4.24%，報3281點。
人民銀行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元。
阿里巴巴（9988）升逾7%，報72.6元；騰訊（0700）升近4%，美團（3690）升6%，百度（9888）升近7%，
聯通 （0762） 升逾8%，中石油 （0857） 升6%。
【14：11】恒指升255點
恒生指數升255點，報15609點。科指升1.79%，報3204點。
阿里巴巴 （9988） 最新升逾5%，零跑汽車 （9863） 跌逾9%，破底低見20元。
【13：08】恒指升63點
恒生指數升63點，報15417點。科指升0.24%，報3155點。
阿里巴巴 （9988）升4%，報70.4元；騰訊（0700）升0.29%，美團（3690）升近2%，百度（9888）升逾3%。
長城汽車（2333）績後挫逾8%，報8.14元。
【12：10】恒指升122點
恒生指數半日升122點，報15476點，成交587.6億元。科指升0.6%，報3167點。
科技股齊漲，阿里巴巴 （9988） 升逾4%，美團 （3690） 升近3%，騰訊 （0700） 升0.51%，網易 （9999）升逾3%，百度 （9888）升近4%。
比亞迪 （1211） 跌近2%，吉利 （0175） 跌逾1%，長汽 （2333） 挫逾9%，廣汽 （2238） 跌0.32%。
【09：56】恒指升250點
恒指升250點，開報15604點。科指升2.5%，報3226點。
阿里巴巴（9988）升近6%，美團 （3690）升近5%，百度 （9888）升逾5%，網易 （9999）升近6%，嗶哩嗶哩 （9626）、快手 （1024）升近5%。
長城汽車（2333）去年盈利跌15%，股價今早下挫，現跌逾6%，報8.33元。
【09：20】恒指高開248點
恒指高開248點，開報15602點，成交25.5億元，科指升2.8%，報3235點。
阿里巴巴（9988）獲馬雲、蔡崇信大幅增持，股價今早高開近6%，報71.7元。騰訊（0700）升近3%，美團（3690）升逾4%，百度（9888）升逾6%。