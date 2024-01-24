恒指半日升122點 阿里升4% 汽車股逆市跌、長城挫9%｜持續更新
撰文：黃文琪
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市場憧憬中國政府將推刺激經濟措施，美股隔晚個別發展，道指收市跌勢縮窄，標指創歷史新高，為今年內第3個紀錄高位。
【12：10】恒指升122點
恒生指數半日升122點，報15476點，成交587.6億元。科指升0.6%，報3167點。
科技股齊漲，阿里巴巴 （9988） 升逾4%，美團 （3690） 升近3%，騰訊 （0700） 升0.51%，網易 （9999）升逾3%，百度 （9888）升近4%。
比亞迪 （1211） 跌近2%，吉利 （0175） 跌逾1%，長汽 （2333） 挫逾9%，廣汽 （2238） 跌0.32%。
【09：56】恒指升250點
恒指升250點，開報15604點。科指升2.5%，報3226點。
阿里巴巴（9988）升近6%，美團 （3690）升近5%，百度 （9888）升逾5%，網易 （9999）升近6%，嗶哩嗶哩 （9626）、快手 （1024）升近5%。
長城汽車（2333）去年盈利跌15%，股價今早下挫，現跌逾6%，報8.33元。
【09：20】恒指高開248點
恒指高開248點，開報15602點，成交25.5億元，科指升2.8%，報3235點。
阿里巴巴（9988）獲馬雲、蔡崇信大幅增持，股價今早高開近6%，報71.7元。騰訊（0700）升近3%，美團（3690）升逾4%，百度（9888）升逾6%。