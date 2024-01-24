證監會將引入內地相關衍生產品　兼加強IPO集資能力

證監會發表2024至2026年三年策略重點，包括維持市場韌力，減輕對市場的嚴重損害；提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力；以科技及ESG（即環境、社會及管治）引領金融市場轉型；及提高機構韌力及營運效率。



證監會提到，在維持市場韌力及減輕對市場嚴重損害方面，會探索新的監管工具，以監察及調查業務跨越多個司法管轄區的公司，並且因應新興風險，去提升市場基礎設施及中介機構的風險管理能力。同時會繼續與中港及海外的監管機構緊密合作，打擊跨境市場失當行為。該會亦與香港警務處和投資者及理財教育委員會合作打擊投資騙案，並加強教育公眾。

證監會又指，將更多與內地相關的衍生產品引入香港，以提升香港在風險管理方面的競爭力。同時亦審視香港的定位，以加強其在首次公開招股集資方面的能力，提升市場質素和流動性。

科技引領金融市場轉型方面，該會提到，就新的虛擬資產活動提供監管指引，推進虛擬資產交易平台監管制度的發展；在支持傳統產品代幣化的同時，保障投資者利益；運用區塊鏈及Web 3 （即第三代互聯網）基礎技術，促進建立一個負責任和安全的金融科技生態系統等。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，該會將在更堅實的基礎上保護投資者免受損害。（蘇煒然攝）

證監會主席雷添良表示，這份路線圖令本會較以往更具優勢，以堅定和創新的方式應對香港及其他地方的監管新挑戰，並勾勒出市場發展的路向。證監會將致力發揮更積極的作用，以進一步加強香港作為聯通內地的獨特橋樑角色，將香港定位為人民幣業務及風險管理的離岸樞紐，以及支持國家發展和維護金融安全。

行政總裁梁鳳儀則稱，雖然現時的金融罪行手法層出不窮，但證監會將在更堅實的基礎上保護投資者免受損害，將違規者繩之於法，以及靈活地運用一系列資源和工具，藉此取得正面的監管成效。